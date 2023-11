Projeto de artesanato surpresa para mulheres é novidade em Porto Alegre

Colegas de trabalho, amigas e, hoje, sócias. A dupla Joana Barboza e Tainá Hessler está à frente do Artesanato Feio, iniciativa itinerante que busca oferecer um espaço acolhedor para mulheres viverem experiências artísticas.

A ideia do projeto surgiu quando Joana vivia um período de redescoberta profissional. Jornalista de formação, mas buscando aventurar-se em outras áreas, Joana passou a frequentar diferentes grupos, aulas e cursos, a maioria voltados para arte e cultura. Nesse período, deparou-se com um dilema vivido por muitas mulheres ao longo da vida: a busca pela perfeição. "Percebi algo que começou a me assustar um pouco. Repetidamente, ouvia algumas frases como 'eu não sou criativa' ou 'não tenho habilidades', e isso acontecia em qualquer ambiente. Uma vez, fiz uma aula de percussão e as meninas falavam a mesma coisa, sempre se questionando. Pensei que não poderia ser uma coincidência e comecei a olhar para esse recorte, pesquisas, e notei um padrão nisso", lembra a empreendedora sobre o insight que deu origem ao projeto.

"O homem tem muito espaço para errar, ele sempre é um menino, sempre está aprendendo. Enquanto isso, a sociedade é muito cruel conosco, mulheres, e nós internalizamos isso, pensando que não podemos errar, que devemos ser perfeitas , sendo que a criatividade, por exemplo, é resolução de problemas, e mulheres resolvem problemas todos os dias", reflete Joana.

Após uma pesquisa voltada ao tema, a jovem decidiu que queria fazer algo para mudar esse cenário, e foi neste momento que Tainá entrou no projeto. "Fui até a casa dela, com um PowerPoint, tinha pesquisa, dados, tudo só para perguntar a opinião dela sobre, se era uma ideia legal, e ela falou que eu precisava de uma sócia, foi quando começou a parceria", destaca.

Entenda mais sobre o projeto Artesanato Feio

O Artesanato Feio pretende oferecer um espaço seguro para que mulheres cometam erros, sem criar expectativas e, consequentemente, evitando frustrações ou, até, a desistência de um sonho. "Comecei a tentar mapear quais eram os momentos em que as mulheres decidiam que não queriam mais fazer algo, e sempre tem a ver com a expectativa. Algo como 'não vou saber fazer isso' ou 'se eu tentar não vai ficar bom', e acabam nem fazendo". Pensando nisso, cada edição do projeto é uma surpresa, tanto para as participantes quanto para as sócias, que aprendem o mínimo possível para conduzir a atividade.

"Se divulgarmos antes, elas vão pesquisar, vão assistir tutoriais, vão se frustrar ou chegar aqui com técnicas que não precisam. É para iniciantes, todo mundo vai aprender e errar junto. Por isso, não definimos como um curso ou uma aula de artesanato. Não vai ter ninguém ensinando a fazer, vamos todas descobrir juntas e compartilhar os aprendizados umas com as outras", explica Joana, que reforça o objetivo de manter a atividade como um lazer despretensioso. "Nenhuma de nós pretende mudar de carreira e tornar isso nossa profissão. Também é sobre não precisar transformar qualquer atividade em trabalho, não precisar se tornar uma obrigação", defende Joana.

Além de ser exclusivo para mulheres, o projeto também busca estar inserido em ambientes femininos, como é o caso do espaço que sediou a última edição, dia 11 de novembro, a Rocambolo Atelier de Doces, no bairro Santa Cecília. "No profissional, nós trabalhamos em muitos ambientes masculinos. Então está sendo uma experiência maravilhosa. É sobre poder caminhar junto com outras mulheres, como as gurias aqui da Rocambolo, nossas fornecedoras, que também são todas mulheres", acrescenta Tainá.

As atividades duram até 4h e o valor para interessadas em participar é de R$100,00, e inclui todos os materiais necessários para o desenvolvimento do artesanato. Existe um limite de 15 pessoas por sessão, para que o projeto consiga manter a essência de ser um ambiente aconchegante e, acima de tudo, gerar conexões entre mulheres. As ações são divulgadas no Instagram @artesanatofeio e os ingressos podem ser adquiridos no site da Eventbrite.