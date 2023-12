Negócio do Bom Fim especializado em cucas abre unidade em Atlântida

Operando desde 2020 no Bom Fim, a Da Vó, marca especializada em cucas, chegou ao Litoral Norte. Agora, o negócio comandado por Marla Kappaun conta com uma unidade em Atlântida, a fim de levar os tradicionais pães doces inspirados na receita da avó da empreendedora para perto do mar.

Marla conta que o desejo de ter uma operação no Litoral é antigo. No entanto, apenas neste ano sentiu que o negócio estava maduro o suficiente para expandir horizontes. "Já era uma vontade que tínhamos de anos anteriores, porque sentimos uma queda bem significativa nas vendas em Porto Alegre. Praticamente todo nosso público vai para a praia. Então, era uma vontade levar o negócio para lá para estabilizar as vendas, para acompanhar o nosso público e para poder oferecer esse produto para quem estivesse curtindo o verão", diz a empreendedora, que investiu cerca de R$ 60 mil na nova operação.

A nova unidade da Da Vó fica na rua Onze de Maio, nº 18, loja 10, no centro de Atlântida. A escolha do ponto, conta Marla, teve como objetivo reforçar a marca no Litoral e também em Porto Alegre. " Atlântida é uma praia que tem essa característica de ter muitas pessoas de Porto Alegre, então pensamos que estaríamos nos apresentando para um público da Capital que talvez ainda não nos conheça . Foi nessa intenção de fortalecimento de marca para Porto Alegre que abrimos", explica, destacando, ainda, que a praia reserva uma nostalgia que se afina com o propósito do negócio. "Vemos que o centrinho tem toda uma relação nostálgica para quem é de Atlântida. Tem pessoas um pouco mais experientes que moram ali. Tem mais relação com a marca do que irmos para um centro que só tem juventude. Ali, tem um público que gosta de tomar café da manhã, mais diurno", percebe.

Para a empreendedora, o ponto, que fica próximo à praça central de Atlântida, onde, agora, fica o complexo Roubadinhas, que reúne diversas operações de gastronomia, é um diferencial. "Quando tivemos a certeza que a praça ficaria pronta com o Roubadinhas, achamos que seria um ponto legal", diz. A operação, em um primeiro momento, será temporária, para atender a demanda da temporada. No entanto, a empreendedora revela que avaliará os resultados no fim do verão para decidir sobre a continuidade do ponto. "A ideia é começar temporário, mas é um ponto que podemos usar o ano todo. Em março, vamos avaliar. Se for viável, pretendemos manter. Mas, se não mantivermos, vamos operar em alguns feriados", afirma.

A operação contará com cucas frescas e congeladas, da mesma forma que a unidade de Porto Alegre. Os pães doces serão produzidos no Litoral para garantir a mesma qualidade, diz Marla, revelando que os sabores abacaxi com chocolate branco, uva e doce de leite são os preferidos do público. Os itens partem de R$ 22,00 e chegam a R$ 36,00 dependendo do sabor e do tamanho. Um diferencial da operação praiana será o espaço para receber a clientela. "Teremos opção de café da manhã com torradas, itens de alguns parceiros de outros lugares aqui de Porto Alegre, para atender essa demanda de café da manhã. À tarde, vão ter todas as cucas prontas, os nossos pães, como o de aipim recheado, bem como a operação de Porto Alegre." Para isso, o negócio terá mesas na rua com capacidade de receber cerca de 18 pessoas.

Comparando as diferenças entre empreender no Litoral e na Capital, Marla destaca a formação da equipe como ponto principal, além do desafio de entender a demanda que a loja de Atlântida terá. "Quando abri em Porto Alegre, sabia que era um negócio novo, que as pessoas iam ir conhecendo aos poucos e íamos crescer gradativamente. Hoje, escuto de muitas pessoas no Litoral para eu me preparar. Essa sensação de será que estamos preparados o suficiente é um desafio", pondera a empreendedora, revelando que, apesar dos poucos dias de operação, já sentiu retorno positivo. "Me surpreendeu positivamente ver as pessoas reconhecendo a marca. Foi muito legal. As pessoas passando na rua e falando ‘a Da Vó está aqui, que legal que vocês vieram’. Estamos nos sentindo muito acolhidos, bem como nos sentimos quando chegamos no Bom Fim. O pessoal torcendo para dar certo", comemora.

Três anos de negócio e muitas mudanças

A Da Vó começou a operar em 2019 com cucas congeladas. Em 2020, abriu a loja no Bom Fim, que fica na rua Garibaldi, nº 1187. Marla conta que as mudanças ao longo desses anos foram muitas, especialmente no tamanho do negócio. "Hoje, não estou mais no atendimento do balcão. Nossa equipe cresceu, temos sete pessoas em Porto Alegre e, agora, mais duas pessoas em Atlântida. Neste ano, crescemos mais de 100% em relação a 2022. Tivemos dias que chegamos a vender 400 cucas. No inverno, tivemos um pico de vendas bem significativo", conta Marla, que recentemente agregou o consumo no local na operação da Capital. "Como abrimos no meio da pandemia, não tínhamos a opção de consumo no local. No fim de 2022, fizemos uma reforma e agora temos café e servimos a fatia da cuca para comer ali", conta.

Informações Gerais sobre a Da Vó

A unidade do Bom Fim opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h30min. Já a unidade de Atlântida, opera todos os dias das 8h às 11h30min e das 14h30min às 19h30min.