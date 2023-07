Praça de Atlântida é concedida a empresários e receberá R$ 50 milhões de investimentos

A Praça Central de Atlântida, em Xangri-Lá, passará por mudanças. Uma placa instalada nos tapumes já mata a curiosidade de quem quer saber o que acontecerá com o local que atrai jovens há muitos verões. “Concessão de direito de uso por meio de licitação de empresa para exploração comercial, publicitária, construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público”, informa. E indica o nome da concessionária: Bier Moreira Eventos Esportivos Ltda.



O sobrenome é conhecido por assinar outros projetos no Rio Grande do Sul e está relacionado à empresária e influenciadora Laura Bier Moreira, criadora da plataforma Roubadinhas. Por sete temporadas, desde 2016, ela montou um espaço na avenida Central da mesma praia, onde funcionava um food hall integrado a ações de marcas. Também há um Vila Roubadinhas, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.





O investimento soma R$ 50 milhões para os próximos cinco anos, que é o tempo de concessão (o período pode ser prorrogado por mais cinco anos). "Acreditamos que o objetivo principal do projeto será resgatar a 'vida' do centrinho de Atlântida. Nesse sentido, o espaço vai ser renovado. A proposta unirá esporte, gastronomia, espaços propícios para o convívio em família e atrações que agregarão muito para a comunidade", detalha Laura.





Entre as melhorias prometidas, estão iluminação, segurança, paisagismo, novos equipamentos de mobiliário urbano, acessibilidade, espaços de experiência gastronômica e lojas. “Foi um certame licitatório do qual nos sagramos vencedores. Diversas demandas necessárias ao espaço foram elencadas pela prefeitura: banheiro, lixeiras, iluminação LED, revitalização do chafariz, quadras de esporte, entre outros. Tudo isso faz parte de um cronograma maior que deverá ser realizado e entregue durante o período de concessão”, afirma Laura.



Conforme o edital, o projeto é composto por cinco fases. Um percentual deverá ser entregue ainda para esta temporada. Sobre a saída do Las Ramblas, que continua operando de forma independente no terreno do empresário Tiago Salim, Laura salienta que o “projeto Roubadinhas não é um espaço, mas sim um organismo vivo”.





“Quando vimos a oportunidade em contribuir para o resgate do centrinho de Atlântida, espaço que temos um enorme carinho, entendemos que o desafio faz parte do propósito da empresa em transformar espaços e criar experiências, sempre agregando qualidade nas entregas e curadoria em todas as operações e marcas parceiras envolvidas.”



O Roubadinhas existe desde 2014 e, atualmente, analisa outras praças no Estado. O novo endereço, a Praça Antônio Casaccia, já foi concedido a outras empresas no passado, conforme o procurador-geral de Xangri-Lá, Thiago Serra.

Mudanças no mercado

As mudanças no perfil do mercado em Atlântida são visíveis a cada temporada. Por muitos anos, a Avenida Central, onde funcionava o Roubadinhas, era o auge. Havia dois food parks e diversas casas nortunas. Desde a pandemia, se percebe diminuição do movimento na região e uma tendência de valorização da área próxima à praia. Tanto que o 20Barra9 assumiu o imóvel na beira-mar onde antes era o Bali Hai.

Projeto terá até roda gigante

O Jornal do Comércio teve acesso ao memorial descritivo do projeto, que está sendo enviado por grupos de moradores de Xangri-Lá pelo WhatsApp. Entre as novidades citadas, está uma roda gigante de aproximadamente 25 metros de altura.

Além disso, estão previstas casinhas de crepe, edificação de alvenaria para uso gastronômico, feira orgânica, jato de água decorativo, área para feira de artesanato, quadras, arquibancada, entre outras instalações.