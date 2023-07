Com construções suspensas desde 2021, Xangri-lá volta a emitir alvarás

Conhecida pelo apelido de “Capital dos Condomínios”, Xangri-lá estava com o segmento da construção civil praticamente parado desde 17 de dezembro de 2021. Isto porque as estações de esgoto do município (ETE 1 e ETE 2) apresentavam problemas e não davam conta da demanda.

Por esse motivo, a prefeitura estava impossibilitada de emitir alvarás para construções em locais que utilizassem uma dessas estações. A CEEE Equatorial e a Corsan (agora Aegea), da mesma forma, ficavam impedidas de fazer instalações.

“A arrecadação do município caiu um monte, especialmente a relacionada aos registros de novos imóveis e ao ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis). Não tem como negar que nossa indústria é a construção”, avalia o procurador geral de Xangri-lá, Thiago Vargas Serra.

Novos condomínios que criassem um sistema próprio de tratamento, no entanto, recebiam a liberação. O mesmo valia para os empreendimentos que aderissem a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), envolvendo Ministério Público Federal, Fepam, Corsan e prefeitura.

A liberação ocorreu porque foram construídas outras quatro bacias para tratamento de esgoto. Com isso, 863 novos pontos poderão ser ligados à ETE 2. Serra acredita que isso suporte a demanda, pelo menos, até o fim do ano. Depois, a previsão é que sejam construídas outras.

Conforme a Aegea, melhorias no esgoto estão previstas para os primeiros 100 dias da empresa privatizada. “O índice de acesso a esgoto da região, de acordo com o Plano Estadual de Saneamento (Planesan), é de 26%, cenário agravado com o aumento da população flutuante durante o período de férias de verão (que chega a aumentar em 500% em algumas praias), trazendo risco real ao deságue de volumes não tratados que podem pôr em xeque a balneabilidade das praias e a saúde dos banhistas”, informa a empresa, através de nota.

O trabalho da Aegea consistirá em novos investimentos e melhorias operacionais nos sistemas de água e esgotamento sanitário, além de substituir a utilização das bacias de infiltração da região, que apresentam baixa capacidade operacional, pelo lançamento de efluentes tratados nos rios Tramandaí (dejetos de Capão da Canoa, Xangri-lá e Atlântida Sul) e Mampituba (dejetos de Torres, Arroio do Sal, Arroio Teixeira, Imbé e Tramandaí). As ações prioritárias do programa incluem a adequação e construção de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs); execução de elevatória de esgoto tratado; construção de emissário da ETE e desativação de ETEs.

Com a suspensão dos alvarás, Xangri-lá ficou com uma demanda reprimida de construções de mais de 200 imóveis, conforme o procurador. O prefeito do local, Celso Bassani Barbosa, detalha que “a construção foi liberada no último dia 14 pelo Ministério Público”.



Plano diretor pode voltar a ser discutido ainda em julho



Outro assunto relacionado à construção civil, a revisão do Plano Diretor poderá voltar a ser discutida em Xangri-lá ainda neste mês de julho. A expectativa é do procurador geral do município, Thiago Vargas Serra. Ele revela que foi feita, há duas semanas, uma proposta de acordo com o Ministério Público Estadual.

No verão, o assunto gerou polêmica pois estava prevista a construção de prédios de 14 andares à beira-mar . Essa e outras alterações, como os limites da área rural, geraram uma ação que acabou em embates na Câmara de Vereadores. O município ficou dividido entre quem era a favor e quem era contra.

“Acredito que em julho teremos novidades. Queremos um acordo para não precisar judicializar”, expõe Serra. O prefeito Celso Bassani Barbosa diz aguardar o MP. “Eles pediram um laudo técnico ambiental de áreas que vão virar urbanas. Após esse laudo, acredito que libere para fazermos a audiência pública”, prevê.