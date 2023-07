Contrato é assinado e Estado vende Corsan ao grupo Aegea

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi vendida, oficialmente, ao grupo Aegea. A privatização foi efetivada com o ato de assinatura do contrato entre governo estadual, companhia e Aegea, após um dia marcado por batalhas de liminares no âmbito do Tribunal de Contas do Estado (TCE).



O Estado irá receber R$ 4,1 bilhões pela venda da companhia. A Aegea passa a ter o controle da Corsan e já prepara anúncios para a próxima terça-feira (11) sobre recursos a serem distribuídos entre os 317 municípios que mantém contrato com a empresa.

“Concluímos o quinto processo de privatização feito pelo nosso governo nos últimos quatro anos e meio. Conduzimos um processo de reestruturação do governo do Rio Grande do Sul, não apenas com foco nas contas e equilíbrio fiscal, mas também na atualização e modernização do nosso Estado, entendendo que o setor privado tem uma capacidade de investimento e agilidade fundamentais para operar áreas que são críticas à população”, afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB), argumento que o papel do Estado mudou ao longo dos anos.



Para o governador, o papel do Estado passa a ser a fiscalização. “O papel do Estado, talvez, no passado, tenha sido de estabelecer uma empresa pública, em outro ordenamento jurídico, que dava condições para que empresas públicas pudessem fazer investimentos. Hoje, pelas amarras da burocracia, se tornaram muito difíceis. Não se trata do repasse ao setor privado a política pública do saneamento, mas sim a operação. O poder público assume o papel de regulador e fiscalizador”, pontuou o tucano.



Leite argumenta que a Aegea terá obrigações previstas no contrato. Entre as citadas, estão as metas do Novo Marco Legal do Saneamento, de atender 99% da população com água potável e ter 90% coleta e tratamento até 2033, além da elevação de investimento anual da Corsan de cerca de R$ 400 milhões a R$ 500 milhões para quase R$ 1,5 bilhão.



“Para que o RS possa superar uma marca que não está adequada ao perfil socioeconômico do nosso Estado, de apenas 20% de coleta e tratamento de esgoto. Não dá para conviver com isso e achar que isso é normal. (Os investimentos) vão conduzir o Estado para a universalização do saneamento e de esgotamento sanitário até 2033”, prometeu Leite.