Presidente do TCE derruba cautelar e libera assinatura da venda da Corsan

Diego Nuñez

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Alexandre Postal, acatou o recurso do governo do Rio Grande do Sul, derrubou a cautelar emitida pelo Tribunal na noite anterior e liberou a efetivação da venda da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) para o grupo Aegea. Existe a expectativa de o contrato ser assinado ainda nesta sexta-feira (7).