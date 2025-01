Bar 1 consolidou boemia do Menino Deus na Porto Alegre dos anos 1980

No longa-metragem norte-americano De Volta Para o Futuro, o protagonista embarca em um automóvel capaz de viajar no tempo. É 1985 (ano de lançamento do filme) e, pouco antes da meia-noite, ele acelera por uma longa rua da fictícia Hill Valley até desaparecer por uma fenda dimensional que o devolve ao mesmo lugar, mas em 1955. Agora imagine essa cena transposta a Porto Alegre em janeiro de 2025: você está ao volante de um antigo carro adaptado (pode ser um Chevrolet Opala), calibra a máquina para 1985, pisa fundo e rasga os dois quilômetros da quase desértica madrugada na avenida Getúlio Vargas.

Perto da José de Alencar, uma brecha idêntica à da ficção hollywoodiana o despeja quatro décadas antes, exatamente ali. "Deve ser só mais um aloprado em busca da atenção", conclui um dos habituês que circulam pela área - e que são muitos, atraídos pela intensa boemia na principal via do bairro Menino Deus em seu auge como reduto de endereços luminosos, a maioria com música ao vivo ou, pelo menos, mecânica. Você então contorna a praça da igreja na José de Alencar, retrocede até o início da Getúlio, estaciona o carro e passa a percorrer a pé suas mais de 10 quadras de festa e burburinho distribuídos em ambas as calçadas.

As opções incluem os bares Pimplus (nº 88), Rekint (181), Estrela Cadente (327), Cigano's (693), Tropical Sul (828), Sherlock's (1.531) e Patamar (1.713). Na culinária: Cantina do Pepe (273), restaurante L'Imperatore (401), pizzaria Chuca IV (760), churrascaria Itabira (1.039) e a casa gauchesca Recanto do Tio Flor (1.700), quase ao lado do Cine Marrocos (1.714) a funcionar até altas horas. Não faltavam, ainda, as boates: Carlitus (94), Chipp's (254), Velha Guarda (esquina com a avenida Ipiranga) e Fascinação (588). Isso, sem contar os estabelecimentos localizados na José de Alencar e outros pontos próximos.

Sua atenção (ou a memória, caso tenha mais de 50 anos) é despertada, de repente, pelo toldo branco que se estende da loja sob o pequeno prédio de número 1.244 da Getúlio Vargas até a calçada, ao lado do imenso terreno da Secretaria Estadual da Agricultura e a poucos metros do acesso à rua Rodolfo Gomes. No pano, assim como na porta vermelha, a logomarca "Bar 1" sinaliza a presença da casa noturna inaugurada em 18 de setembro de 1984 e cuja configuração interna e excelência dos serviços de bar, restaurante e boate garantem o status de mais completa e elegante de toda a região. E assim seria por mais de oito anos.

Brincadeiras cinematográficas à parte, o roteiro do empreendimento é peculiar. E envolve uma série de personagens de igual importância para a consolidação do processo. Nas cenas iniciais estão os irmãos e engenheiros Gilney e Volnei Ross Cerqueira, o promotor de eventos José Carlos "Carlão" Copello, o designer de interiores Paulo Zoppas, a arquiteta Dulce Rossi e o barman Reni Zanon. Nessa exata ordem de aparição, cada qual contribuiu a seu modo para fazer dessa uma criação efetivamente coletiva, nos mínimos detalhes. "Existiam muitos bares-boates por aí, mas o nosso tinha que ser o primeiro, daí o nome da casa", explica o autor, Carlão, 70 anos.