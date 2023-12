Nova safra de hotéis soma R$ 4 bilhões em investimentos na Serra Gaúcha

A Serra Gaúcha receberá grandes empreendimentos hoteleiros que somam investimentos de R$ 4 bilhões. Os projetos, concentrados na Região das Hortênsias, nas cidades turísticas de Gramado, Canela e São Francisco de Paula, foram anunciados neste ano. São iniciativas de redes internacionais, como Club Med e Eduardo TorresA Serra Gaúcha receberá grandes empreendimentos hoteleiros que somam investimentos de R$ 4 bilhões. Os projetos, concentrados na Região das Hortênsias, nas cidades turísticas de Gramado, Canela e São Francisco de Paula, foram anunciados neste ano. São iniciativas de redes internacionais,e Kempinski, além de bandeiras do Rio Grande do Sul, casos de Laghetto e Plaza. Também há iniciativas previstas para Bento Gonçalves.

rede Laghetto Hotéis, em parceria a BR Resorts, vai construir os dois primeiros Laghetto Sports Resort s, hotéis temáticos, um focado no Grêmio e o outro no Inter. Dois projetos na casa de R$ 1 bilhão serão construídos em Gramado. Trata-se dos complexos Hard Rock e do projeto Club Med. Outra iniciativa bilionária ficará em São Francisco de Paula, onde a, hotéis temáticos, um focado no Grêmio e o outro no Inter.

R$ 500 milhões da rede Kempinski A rede Laghetto ainda tem outro grande projeto em Canela, e já iniciou as obras do Golden Villagio Laghetto, projeto de R$ 200 milhões. O município turístico também receberá outro aporte de peso,, que revitalizará o antigo hotel Laje de Pedra.

Os R$ 300 milhões que fecham a soma de R$ 4 bilhões em projetos hoteleiros na Serra vêm de outras três iniciativas. A Rede Plaza vai investir R$ 145 milhões em três novas unidades, em Bento Gonçalves e Gramado.

Bacco Wine Heaven Outros R$ 100 milhões serão aportados no primeiro Resort Eno Experience do Brasil, no Vale dos Vinhedos, o, que tem à frente o Grupo Bielmais.

Chocoland Hotel Fecha a soma o, inaugurado neste ano, em Gramado, com investimento de R$ 60 milhões.

Para além desses R$ 4 bilhões projetados, há outros investimentos em parques temáticos e algumas iniciativas de pequenas hospedagens.