Rede francesa de resorts anuncia investimento de R$ 1 bilhão em Gramado

mais de R$ 1 bilhão. O empreendimento terá as obras iniciadas ainda neste ano e a perspectiva é de que o novo espaço seja entregue em 2025. À frente do negócio, está o Club Med, rede francesa de resorts, e a DC Set Group, hub de inovação em entretenimento. Os detalhes do novo complexo turístico serão apresentados em setembro, durante encontro entre empresários e governo gaúcho no Palácio Piratini.



O que se sabe por enquanto é o empreendimento ocupará uma área de 200 mil m² e será o primeiro 100% Exclusive Collection na América do Sul, nome dado a mais alta chancela de luxo da marca. “Não haverá nenhuma outra unidade do Club Med como essa de alto padrão na América Latina. Isso coloca Gramado, a Serra Gaúcha e o Estado, definitivamente, na rota do turismo internacional”, destaca o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, em entrevista ao Jornal do Comércio.



Na mesma linha, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, ressalta o potencial do negócio para atrair um número maior de turistas estrangeiros à Serra Gaúcha . “Trata-se de um investimento importantíssimo para Gramado e fundamental para buscar turistas de fora do País, como o europeu e o norte-americano. Estamos felizes e honrados e acho que a cidade que está preparada para esse tipo de ação, que incrementará não só o turismo de Gramado, mas de uma região com mais de 40 municípios”, disse.



Durante a videoconferência que consolidou o investimento, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que a parceria firmada é fruto dos esforços de sua gestão para melhorar o ambietne de negócios do Rio Grande do Sul. “Gramado já é um dos principais destinos de turismo do Brasil e da América Latina, e temos confiança de que nos abriremos ainda mais para o mercado do turismo internacional”, destacou.



A DC Set Group, por sua vez, que nasceu no Rio Grande do Sul, é conhecida pela gestão e comercialização de espaços multiculturais. No Estado, está ligada ao Cais Embarcadero, em Porto Alegre, além do Planeta Atlântida, festival do litoral gaúcho. É envolvida também com empreendimentos como os parques Villa-Lobos e da Água Branca, em São Paulo, e das Pedreiras, em Curitiba, o Zoológico de São Paulo e o festival Tomorrowland Brasil.



O sócio e copresidente da DC Set Group, Dody Sirena, comemorou a parceria na implantação de um novo resort em Gramado. “Ao longo de mais de 40 anos na área de entretenimento, aprendemos que o turismo, para brilhar, precisa de eventos e foi a nossa inspiração para sonhar com este projeto. Vamos mesclar a nossa experiência, com a cultura e a tradição gaúcha e o conhecimento da maior grife de turismo do mundo”, declarou.

O secretário de Turismo do Rio Grande do Sul em exercício, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, também comentou o negócio bilionário firmado. "O poder público trabalha em parceria junto ao setor privado para fortalecer o turismo gaúcho e divulgar nossos atrativos únicos. Nosso papel, é dar toda a infraestrutura necessária para que os empreendimentos atendam lá na ponta o consumidor final da melhor forma possível".