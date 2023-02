Hard Rock Hotel será construído em Gramado

Gramado ganhará mais um importante atrativo turístico: a primeira unidade gaúcha do Hard Rock Hotel. O projeto estimado em R$ 1 bilhão será construído em três fases ao longo de 10 anos na rodovia RS-235, região que já conta com grandes empreendimentos hoteleiros. Com previsão de iniciar as operações até 2027, a expectativa é da abertura de mais de 1 mil postos de trabalho efetivos para atender às 858 unidades – 431 na primeira fase –, comercializadas no modelo de multipropriedade.

O Hard Rock Hotel de Gramado terá toda a memorabilia característica dos hotéis da marca, com artigos que remetem ao universo do rock´n´roll. Essa ambientação deverá consumir metade do investimento total no hotel. Além disso, o projeto valoriza a madeira e pedra natural, em sintonia com as arquiteturas italiana e germânica, típicas da região.

Ao todo, o hotel contará em sua estrutura com seis operações gastronômicas da própria marca Hard Rock, cinco piscinas (duas internas e três externas), ambientes para convenções e reuniões, loja Rock Shop e área vip (Rock Royalty Lounge), além de áreas para shows e eventos espalhados por todo empreendimento, como a Promenade, Rock Plaza, Woodstock e outros ambientes. Haverá também espaço kids (Roxity) e outros (como o Teens Spirit, Hot Springs, Academia Body Rock e Rock Spa).

O projeto também contempla espaço para até 16 operações externas de entretenimento e gastronomia, a serem selecionadas pelo grupo empreendedor para compor o cardápio de experiências.Após cinco anos de tramitação, a companhia goianense de planejamento urbano Mundo Planalto, que capitaneia o grupo de empresas e investidores do projeto, afirma que o hotel já tem todas as licenças para a construção concedidas. Para as obras, mais de cerca de 300 trabalhadores serão selecionados.

“No Rio Grande do Sul, estamos à frente da construção do Castelos do Vale Resorts, primeiro hotel-resort instalado dentro de uma vinícola no Brasil, em Bento Gonçalves”, destaca o CEO da Mundo Planalto, José Roberto Nunes.

A cidade da Serra Gaúcha já tem um restaurante da marca em funcionamento, com 1,2 mil metros quadrados e capacidade total de atender até 450 pessoas.