Chocoland Hotel Gramado, operação inédita no Brasil, inaugura na próxima terça-feira

O Chocoland, hotel temático de chocolate em Gramado, abre as portas do castelo a partir da próxima terça-feira (27). A operação inédita no Brasil une entretenimento temático ao conceito de hotelaria e fica localizado em área nobre, na Avenida Borges de Medeiros. São ao todo 7 mil metros quadrados de área construída com suítes e diversos espaços de experiências e convivência voltados ao entretenimento, gastronomia, saúde, bem-estar e eventos.

O empreendimento é uma iniciativa dos empresários Daniela Gallassini e Daniel Rodolfo. Em entrevista ao Jornal do Comércio no ano passado, Daniela, que é de uma família do ramo hoteleiro, proprietária da rede Alameda Hotéis, contou que vinha nos últimos anos buscando um tema diferenciado para um novo empreendimento. Na infância, ela sonhava em ter um castelo e colocou esse desejo em prática no projeto do Chocoland. "Sou a menina que sonhou com o castelo. Pensa em uma criança realizando o sonho de construir um castelo para todo mundo entrar, comer e ser feliz?", diz emocionada a diretora do empreendimento.

"Realizamos um trabalho a muitas mãos para tornar este sonho uma realidade. Pensamos em cada detalhe com muito carinho para encantar, surpreender e emocionar cada pessoa que nos visitar. Através das experiências que vamos oferecer no castelo, queremos passar a mensagem de que precisamos nos movimentar para realizar os nossos sonhos. Somos um palco onde o chocolate é o protagonista, e Gramado mais uma vez confirma porque é esse destino turístico tão desejado pelas pessoas. O Chocoland vem para reforçar isso", destaca Daniela, diretora do empreendimento.

O hotel contará com 76 apartamentos na primeira etapa, funcionando inicialmente em sistema de soft opening, com cerca de 20 suítes nas modalidades Choco Blanc e Trufa. Na terça, haverá uma solenidade exclusiva para convidados, mas a partir desta data os visitantes já poderão vivenciar a experiência de se hospedar em um hotel temático do chocolate. As reservas para hospedagem podem ser feitas através do site www.chocoland.com.br .

Daniela explica que durante as obras o empreendimento está gerando cerca de 200 vagas de trabalho diretos e indiretos. Com o início da operação, serão aproximadamente 80 trabalhadores atuando em funções da hotelaria, sem contar os que atuarão nas atividades de entretenimento que serão realizadas.

Novas atrações e espaços serão lançados ainda no segundo semestre, ampliando a oferta temática e a experiência durante a hospedagem. As novidades são mantidas em sigilo para surpreender os visitantes. Na segunda etapa da obra, prevista para 2024, o hotel deverá aumentar sua estrutura para 114 suítes. Ao todo, estima-se um investimento superior a R$ 60 milhões no projeto.

O Chocoland nasce com o propósito de enaltecer o cacau e o chocolate brasileiro. Para isso, conta com a curadoria de Juliana Recuero Ustra, que atua desde 2010 como pesquisadora e especialista no assunto. "Celebramos com o Chocoland a integração de um ambiente voltado às experiências com chocolates onde serão mostradas iniciativas de derivados de cacau em várias apresentações e chocolates exclusivamente brasileiros, do tipo bean to bar, tree to bar e premium. É um empreendimento inovador que valoriza a cadeia produtiva em seus espaços, processos e produtos", revela.

A seleção de chocolates estará em um espaço nobre do empreendimento, uma Chocostore, que terá também uma linha exclusiva de souvenirs. Os hóspedes terão entre as atrações o café da manhã temático, com receitas exclusivas e um pocket show artístico com a participação de personagens, e o Chá Real, com menu exclusivo e mesa posta no melhor estilo palaciano.

Outra atração é o Cacau Spa, com diversos rituais voltados à beleza e bem-estar, capazes de estimular e revitalizar os cinco sentidos. “Com exclusividade, também apresentamos a chocolaterapia, um tratamento completo no qual são utilizados produtos 100% naturais nas linhas corporal e facial evidenciando os efeitos terapêuticos do cacau, devido ao fornecimento de triptofano, aminoácido precursor da serotonina”, explica a fisioterapeuta dermatofuncional, Ana Cepeda.