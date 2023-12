Laghetto vai investir R$ 1,2 bilhão em resorts em Canela e São Francisco de Paula

O ano de 2023 marcou a entrada da rede Laghetto Hotéis em uma nova e bilionária parceria no Rio Grande do Sul, com a BR Resorts, para a construção dos seus dois primeiros Laghetto Sports Resorts, em São Francisco de Paula, com investimento previsto de R$ 1 bilhão até 2027.

O projeto contemplará as construções de dois hotéis, cada um em uma área de 15 hectares, às margens da RS-235. O detalhe é que cada um desses empreendimentos terá a temática do Grêmio e do Internacional. Cada um dos resorts terá 461 apartamentos, que funcionarão no sistema de multipropriedade.

Além do serviço de hotelaria, estarão disponíveis nos futuros empreendimentos um campo oficial, mais de 10 quadras esportivas em diversas modalidades. A experiência do torcedor promete ser completa, com vestiários modernos e túneis de acesso – como acontece nos vestiários dos estádios da dupla Gre-Nal –, bares, restaurantes e piscinas.

Avanço nos resorts

contratações para venda e operação dos novos empreendimentos Neste ano, a empresa já iniciou as. A perspectiva é de que, durante as obras, 350 postos de trabalho serão criados, e 500 durante as operações. A ideia, aponta a Laghetto, é de que o chamado turismo esportivo temático, a partir dessa iniciativa, tenha expansão no País.

Golden Villagio Laghetto terá uma área de 23 mil metros quadrados, ao lado do Parque do Palácio, em Canela (Foto: Grupo Laghetto/Divulgação/JC)

Golden Villagio Laghetto Entre os seus investimentos em resorts de luxo, a rede também iniciou as fundações para erguer, até 2026, o, em Canela, com aportes previstos de R$ 200 milhões. A atração ficará localizada na chegada da cidade, em uma área de 23 mil metros quadrados, ao lado do Parque do Palácio. O empreendimento contará com 275 apartamentos, com cerca de 40 metros quadrados cada, em uma área construída de 26.847 metros quadrados.

Leia também: Rede Laghetto apresenta novas marcas e anuncia novo hotel no Rio Grande do Sul

Entre as atrações do futuro resort, há até mesmo um cinema. Outro diferencial da obra é a revitalização de um atrativo turístico tradicional de Canela: a Casa da Mamãe Noel, construída em 1916, e que está dentro da área do resort. O local receberá investimentos do grupo para preservação da sua estrutura e história. A casa será totalmente restaurada e receberá a brinquedoteca do resort.

Um hotel no aeroporto

De acordo com o gerente de Novos Negócios da Laghetto, Luis Paulo Dyundi, a perspectiva é de que, nos próximos quatro anos, pelo menos R$ 400 milhões sejam investidos na área hoteleira da rede, incluindo projetos no Rio de Janeiro e São Paulo, para onde a rede também tem se expandido.

Um importante anúncio da área hoteleira da rede Laghetto em 2023 foi a confirmação da construção da sua terceira unidade em Porto Alegre, em uma área de 6 mil metros quadrados, onde atualmente há o estacionamento descoberto do Aeroporto Salgado Filho. A partir de 2024 deve começar a tomar forma o novo hotel. A perspectiva é de que o projeto, que é resultado de uma parceria entre a rede e a Fraport, que administra o aeroporto, com investimentos de R$ 40 milhões, seja concluído em dois anos a partir do início das obras.

Terceira unidade em Porto Alegre ficará onde atualmente há o estacionamento descoberto do Aeroporto Salgado Filho (Foto: Ronaldo Rezende/Laghetto/Divulgação/JC)

A Laghetto será responsável pela construção do hotel e por 49 anos de gestão da unidade, que será a sua terceira em Porto Alegre. Serão 180 apartamentos, com academia, restaurante e bar.

Ao todo, a Laghetto fecha 2023 com 23 hotéis em operação, sendo 14 entre Gramado e Canela. Em Rio Grande, no Sul do Estado, foi iniciada este ano a segunda operação da rede, com o Villa Moura que, no entanto, não envolveu investimentos significativos. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, a Laghetto somente assumiu as operações do hotel já existente. Na cidade, já há também o Laghetto Viverone Rio Grande.

Ficha técnica

Investimento: R$ 1,24 bilhão

Estágio: Anunciado

Empresa: Laghetto

Cidade: Porto Alegre, Canela, São Francisco de Paula

Área: Varejo/Serviços

Investimentos em 2022: R$ 270 milhões