Rede Laghetto apresenta novas marcas e anuncia novo hotel no Rio Grande do Sul

A rede de hotéis Laghetto apresentou nesta terça-feira (29) a nova identidade e reposicionamento da marca, que passará a se chamar “Laghetto. Hotéis, Resorts e Experiências”. Na ocasião, foi anunciado também um novo hotel no Rio Grande do Sul e o fim de duas bandeiras. Segundo o grupo, a mudança reflete a ampliação das operações para incluir não apenas hotéis de alta qualidade como também resorts de luxo.

• LEIA TAMBÉM: Canela recebe construção de resort do grupo Laghetto

O projeto de rebranding nasceu da necessidade de alinhar a identidade da Laghetto ao seu crescimento exponencial e à expansão do portfólio, que ganhou destaque com a chegada ao Rio de Janeiro e São Paulo, além da adição do Laghetto Château, eleito o melhor hotel multipropriedade do Brasil, segundo o TC Awards.

Segundo a gerente de marketing da Laghetto, Flaviana Yamaguchi, a decisão de rebranding foi motivada pelo desejo de simplificar e aprimorar a compreensão da rede por parte dos clientes. O grupo optou por não ter mais as bandeiras Vivace e Allegro e focar nas marcas Laghetto, Laghetto Stilo, Laghetto Resort e Laghetto Collection, que são os hotéis únicos, atualmente apenas o Laghetto Château e futuramente com o Riserva. "Nós renovamos todas as marcas, redesenhamos, as cores mudaram, cada marca tem sua cor, estilo e lettering, tudo bem diferenciado para o entendimento do cliente final", ressaltou Flaviana.

Após o evento de lançamento oficial, a marca iniciará a implementação de suas mudanças em todos os aspectos de sua presença online e física, desde a atualização de redes sociais até a troca de fachadas. "A Laghetto vai ficar com outra cara", destaca Flaviana, enfatizando o impacto visual e emocional que a nova identidade trará.

O novo hotel da marca, o Laghetto Villa Moura, fica localizado em Rio Grande. Essa é a segunda unidade da bandeira na cidade e o 22º da rede. Com 88 apartamentos, o Laghetto Villa Moura conta com centro de eventos, elevador panorâmico e localização estratégica na Rua General Neto, 333.