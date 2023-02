Canela recebe construção de resort do grupo Laghetto

Com previsão de inauguração para janeiro de 2026, data que pode ser antecipada, foram iniciadas em Canela as obras do primeiro Resort da cidade: o Golden Villagio Laghetto, empreendimento do grupo Laguetto.

A atração ficará localizada na chegada da cidade, em uma área de 23 mil m², ao lado do Parque do Palácio. Com as fundações em andamento, a previsão é que nos próximos dois anos sejam geradas cerca de 300 vagas de empregos diretos. O empreendimento contará com 275 apartamentos, com cerca de 40 metros quadrados cada, em uma área construída de 26.847 metros quadrados. O investimento está na casa dos R$ 200 milhões de reais. A obra está sendo conduzida pela Construtora MPD.

"O projeto prevê ainda uma grande área verde com integração às áreas comuns e diferenciais como espaço kids, playgrond externo, piscinas cobertas e descobertas, Spa, uma Casa de Verão para vivências e experiências, sala de jogos, cinema, academias, brinquedoteca, um bar e restaurante", conta Gustavo Morais Costa, gerente regional da ABLPrime, responsável pelo gerenciamento da obra.

Outro diferencial da obra é a revitalização de um atrativo turístico tradicional de Canela: a Casa da Mamãe Noel, construída em 1916, e que está dentro da área do resort. O local receberá investimentos do grupo para preservação da sua estrutura e história. A casa será totalmente restaurada e receberá a brinquedoteca do resort.