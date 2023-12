CIEE-RS investe em sede que concentrará atendimento em Porto Alegre

nova sede, que será no antigo prédio da Mesbla Veículos O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) está em fase de finalização da sua, na rua Coronel Vicente, no Centro Histórico de Porto Alegre. Toda a demanda de atendimento da unidade da Capital será feita no local, que tem previsão de entrega para o dia 15 de março de 2024. O CIEE-RS não revela os valores investidos no projeto.

Os atendimentos que, até então, eram feitos na avenida Borges de Medeiros e a Central de Relacionamento com o Cliente que, hoje, fica na sede da rua Dom Pedro II (Terceira Perimetral), serão transferidas para a sede do Centro Histórico. A parte administrativa e de gestão corporativa continuam sendo realizadas na Dom Pedro II, onde estão localizados o Teatro do CIEE-RS e o Centro de Eventos.

A nova sede no Centro fica no número 90 da rua Manoel Pereira, na esquina com a Coronel Vicente. A construção de 80 anos e com cerca de 13 mil metros quadrados foi reformada com base no reftrofit. Tendência na arquitetura e no design, a técnica conserva o patrimônio histórico original e dá toques modernos à construção.

Conforme o gerente administrativo financeiro da entidade, Paulo Souza, o investimento na obra da região central da Capital é relevante. O novo local contará com um andar específico para os serviços de aprendizagem e um auditório com capacidade para 266 pessoas. A inauguração formal da sede deve ser entre os dias 23 e 28 de março, para comemorar os 55 anos do CIEE-RS.

Além da capacidade de formação de jovens profissionais no futuro, a obra gerou aproximadamente 250 empregos diretos e indiretos. O CIEE-RS acredita que a "retrofitagem" do prédio servirá de exemplo para a modernização de outros prédios no Centro Histórico de Porto Alegre.

Neste ano, a instituição também investiu em sedes alugadas nas cidades de Uruguaiana, Santa Rosa e Canoas. Com 300 metros quadrados cada uma, as salas passaram por modernizações para auxiliar em suas atividades.

Para 2024, os aportes da instituição serão concentrados em cinco grandes obras. As cidades que receberão espaços do CIEE-RS são Bento Gonçalves, Gramado, Caxias do Sul, Gravataí e Passo Fundo. Os prédios serão focados nas atividades de aprendizagem e na melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores, uma vez que os novos locais serão em sedes próprias, que comportam maiores investimentos.

Ficha técnica

Investimento: não divulgado

Instituição: CIEE-RS

Cidades: Porto Alegre, Uruguaiana, Santa Rosa e Canoas

Setor: Varejo/Serviços

Estágio: Em execução