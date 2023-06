Uma vinícola em resort

O Vale dos Vinhedos (RS) terá o primeiro Resort Eno Experiences do Brasil. É o Bacco Wine Heaven que tem à frente o Grupo Belmais e funcionará como Condo-hotel, investimento de R$ 100 milhões. O sistema permite ao investidor usufruir de sua infraestrutura quando desejar, ou gerar renda, deixando o apartamento à disposição do pool de locação. O local incluirá ainda uma vinícola em suas dependências, permitindo a hóspedes e moradores produzirem e assinarem seu vinho ou espumante, armazenando sua barrica em uma adega profissional. O complexo terá quase 18 mil m² de área construída e 372 apartamentos. Só no pré-lançamento já foram comercializados 35% das unidades. As obras devem iniciar em julho deste ano.

CMPC também nos EUA

A CMC realizou um acordo para a aquisição da Powell Valley Millwork, empresa especializada na fabricação de painéis, molduras e esquadrias, entre outros produtos de madeira. Esse movimento representa a sua primeira operação industrial nos EUA. A CMPC Brasil tem sua unidade industrial localizada em Guaíba (RS) e faz parte do grupo chileno CMPC, que produz, por ano, cerca de 2 milhões de toneladas de celulose.

Farsul e Sergs na irrigação

A Sociedade de Engenharia do RS (Sergs) realiza no dia 28 deste mês o evento Bom Dia Engenharia para debater o tema Irrigação - O Desafio da Engenharia. Ele terá palestrantes da Farsul, que analisarão o enfrentamento da crise hídrica e as perdas provocadas pelas sucessivas estiagens no meio rural e demais setores, incluída a arrecadação tributária do Estado. Será na sede social da Sergs no Bairro Pedra Redonda, em Porto Alegre, com início às 9h.

Mais Galeto Mamma Mia

O Galeto Mamma Mia inaugura sua 15ª unidade na capital gaúcha, desta vez, com um restaurante de bairro, na esquina da Rua Carlos Trein Filho com a Pedro Ivo, no Bela Vista. Ele oferece uma proposta ampliada de cardápio com a tradicional sequência italiana e opções à la carte, no almoço e no jantar. Também atende no modelo take away, em que o cliente faz o pedido e retira no balcão.

Mais plugues residenciais

A Soprano de Farroupilha (RS) está ampliando seu portfólio de produtos com novos plugues residenciais ou "plugues T". Eles estão disponíveis nos modelos macho e fêmea, de 10 e 20A, e são certificados conforme a norma NBR 14136, já os adaptadores são certificados conforme a norma NBR 14936. Ambos contam com pinos sólidos em liga de cobre, sendo que o corpo é produzido em termoplástico de engenharia.

Carta de vinhos Gambrinus

O Gambrinus, de Porto Alegre, restaurante mais antigo do estado, anuncia o lançamento da sua nova e exclusiva carta de vinhos, resultado do projeto pioneiro de aproximação entre vinícolas e restaurantes, desenvolvido pelo Sebrae RS e Abrasel RS, cujo objetivo é valorizar rótulos locais e fortalecer o setor gastronômico. As vinícolas escolhidas para este projeto foram: Don Affonso, Cave Antiga, Garbo, Caetano Vicentino, Vinha Solo e Velho Amâncio.

Hotel temático do chocolate em Gramado

O Chocoland Hotel Gramado abrirá as portas do seu castelo no dia 27 deste mês, quando ocorre a inauguração oficial. A partir desta data, os visitantes poderão vivenciar a experiência de se hospedar em um hotel temático do chocolate. O empreendimento tem uma proposta inédita e contará com 76 unidades em sua primeira etapa, mas inicia a operação com cerca de 20 suítes em sistema de soft opening, unindo a hospitalidade e o entretenimento temático. Ao todo, o investimento no projeto supera os R$ 60 milhões.