Rede gaúcha de hotéis com mais de 8 milhões de hóspedes prepara forte expansão

Uma das grifes hoteleiras mais conhecidas do Rio Grande do Sul, com unidades em quatro estados, prepara a maior expansão da história concentrada em curto espaço de tempo. A rede Plaza Hotéis, que já teve mais de 8 milhões de hóspedes e com um empreendimento em Porto Alegre que é um clássico de estadia de presidentes da República a famosos, vai agregar três unidades até o fim de 2026.

Com isso, vai quase dobrar a capacidade de hospedagem, além de planejar a estreia no segmento de hotelaria econômica e buscar novos mercados, como São Paulo.

As informações foram reveladas pelo diretor operacional e de novos negócios, Oscar Henrique Stein Schmidt, em entrevista exclusiva à coluna Minuto Varejo. A conversa foi no Plaza São Rafael, no Centro Histórico de Porto Alegre, e o mais antigo em operação da rede, erguido em 1973.

"Todos os presidentes do Brasil que pernoitaram até hoje em hotel na Capital se hospedaram aqui. O Plaza foi o primeiro hotel de categoria internacional do Estado", orgulha-se o engenheiro civil, com 40 anos e quarta geração à frente do grupo familiar.

A rede foi fundada em 1958 pelo bisavô do Oscar, João Ernesto Schmidt, portanto há 65 anos. O primeiro hotel da marca foi o Plazinha, vendido em 2019, e o segundo empreendimento erguido foi o Plaza Itapema, que deixou de fazer parte da família em 2013.

Schmidt detalhou a evolução da estrutura, as novas operações, perfil e onde se situam e as mudanças em curso principalmente no pós-pandemia.

"Voltamos às nossas raízes. Sempre fomos pautados pelo pioneirismo e pela inovação", frisa o diretor, que comanda a gestão desde 2020, ao lado do pai, o também engenheiro civil,Carlos Henrique Coutinho Schmidt.

"Uma coisa que é incansável no Plaza é buscar a eficiência, mas sem perder o DNA da hospitalidade", demarca o gestor.

Oscar Schmidt: "Uma coisa que é incansável no Plaza é buscar a eficiência, mas sem perder o DNA da hospitalidade". Foto: Luiza Prado/JC

Antes da expansão prevista, o grupo destaca o crescimento da receita. No ano passado ante 2021, ainda com a herança de fechamentos e queda estrondosa da ocupação, o faturamento teve alta de 54%, e a taxa de ocupação de 38%. A hospedagem representa 70% dos ingressos, sendo um terço pelo sistema próprio de reservas da rede, esclarece Oscar. Eventos corporativos e festivos e gastronomia completam as fontes de ganhos.

Investimentos, cuja cifra não é revelada, estão sendo feitos em melhorias e modernização dos hotéis existente, desde o São Rafael aos demais. Segundo o diretor, a revitalização também impacta o êxito financeiro recente.

A largada deste ano é o que mais anima o grupo. No primeiro bimestre, a receita avançou 23% em relação aos dois primeiros meses de 2022. Para 2023, a projeção é de uma cifra 14% maior em toda a operação. O Plaza São Rafael deve bater em 15%, muito efeito da retomada de eventos na Capital. "Para o South Summit Brasil, devemos lotar", adianta o diretor operacional.

Hoje a rede tem cinco empreendimentos, um na Capital, dois em Santa Catarina - um deles um resort -, outro resort na Bahia e uma unidade no Rio de Janeiro, o Plaza Barra First, último a ser adicionado ao portfólio e já dentro dentro do modelo de negócio que passou a orientar a expansão.

O Plaza não é proprietário, tem contrato da franquia da bandeira e da administração. Segundo o diretor, a ocupação no Barra First cresceu 234% sob comando do Plaza, desde 2018.

"Se for construir hotel novo, vou imobilizar capital. Não é mais o foco. O grande desafio hoje é rentabilizar a história da rede, hospitalidade, inovação e pioneirismo", reforça Oscar. Os três novos hotéis terão aportes de R$ 225 milhões, com venda para investidores e proprietários para uso.

Três novos hotéis: nova fronteira da rede e chancela da marca

Das operações que serão abertas até fim de 2026 e , uma novidade é a fronteira de atuação. O Plaza assina a bandeira e a gestão de um resort que está sendo erguido em Palmas, capital de Tocantins, no Centro-Oeste.

Além do Five Senses by Plaza, em Palmas, outros dois empreendimentos ficarão em Bento Gonçalves, em construção e com previsão de estrear em agosto deste ano, e em Gramado, que terá o primeiro da rede e deve começar a ser implantado no fim de 2023 na avenida Borges de Medeiros.

Seguindo a expansão sem investir diretamente em ativos, o Plaza firmou contrato de franquia da bandeira no Plaza Boulevard Vale dos Vinhos, e de uso da marca e administração nos outros dois - Five Senses e no Plaza TA Gramado, que é projeto de empreendedores da Tartari e Almeida, grupo do sul de Santa Catarina.

Até o fim de 2026, o trio de novos hotéis vai agregar 413 novos apartamentos à rede gaúcha, além de mais frentes de eventos e lazer. O Boulevard terá o maior centro de eventos em hotel do Sul do Brasil, para até 5 mil pessoas.

A capacidade total de hospedagem do Plaza Hotéis vai saltar de 633 apartamentos para 1.168 até fim de 2026, alta de 84,5%, quase dobrando de tamanho.

O diretor operacional lembra que, em menos de 12 meses, a rede elevará sua capacidade em 65%, passando de 633 apartamentos para 1.046, com a abertura do Boulevard e do Five Senses.

O Plaza aporta um valor intangível, que é a inteligência hoteleira e a credibilidade da marca e todo o arsenal de gestão e foco em pessoas.

"Em Gramado, chegaram a falar com bandeiras internacionais, mas fecharam com a gente. Em Tocantins, onde tem muito gaúcho, a rede foi a mais lembrada", lista Oscar, sobre fatores que definiram as contratações. O Plaza alavanca as vendas, pois os projetos seguem perfil de condo-hotel ou propriedade.

Futuro: novos mercados e nova bandeira

Para o futuro, o diretor tem dois planos que estão sendo alinhados. Um deles:

"Consolidar a participação no Sul onde a marca é forte e buscar oportunidades no Sudeste, para aumentar a nossa capilaridade. Vamos começar por São Paulo, capital, e depois no Rio de Janeiro", projeta o diretor.

Para ampliar o leque de produtos (leia-se, estilos de hotéis), a rede decidiu entrar no mercado de categoria econômica. Para isso, vai criar uma nova bandeira, mas com a chancela e grife da rede principal. "Vai ser em breve", promete Oscar. O nome já teria sido até escolhido.

Rede Plaza Hotéis: empreendimentos em operação e futuros

>> Rede Plaza em operação:

Hotéis abertos: 5

5 Apartamentos: 633

633 Funcionários: 434

434 Total de hóspedes: mais de 8 milhões

mais de 8 milhões Hotéis que vão abrir: 3

3 Apartamentos: 535

535 Capacidade com expansão de unidades: 1.168 apartamentos (alta de 84,5%)

Plaza São Rafael Hotel

Localização: Porto Alegre (RS)

Porto Alegre (RS) Apartamentos: 164

164 Inauguração: 1973

1973 Número de hóspedes: 3,5 milhões

3,5 milhões Relação com Plaza Hotéis: propriedade/gestão/bandeira

Plaza Blumenau Hotel

Localização: Blumenau (SC)

Blumenau (SC) Apartamentos: 131

131 Inauguração: 1976

1976 Número de hóspedes: 2,2 milhões

2,2 milhões Relação com Plaza Hotéis: propriedade/gestão/bandeira

Plaza Caldas da Imperatriz Resort & SPA