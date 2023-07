Redes gaúchas buscam conquistar novos franqueados durante a ABF Franchising Expo

Luciane Medeiros, de São Paulo

Cerca de 30ª ABF Franchising Expo entre a quarta-feira (28/06) e o sábado (01/07) no Expo Center Norte, em São Paulo, para conhecer as oportunidades de investimentos em franquias, algumas a partir de R$ 9 mil. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), reuniu 61 mil pessoas visitaram a mais de 400 marcas expositoras de diferentes segmentos. Participaram grandes players do setor, como o grupo SMZTO (Instituto Embelleze, Oran Sin, Instituto Gourmet, Odonto Company, L'Entrecôte de Paris, Nanica, entre outros), Grupo Trigo (China In Box, Gendai, Spoleto, Koni, LeBonTon e Gurumê) e redes consolidadas e estreantes, entre nacionais e internacionais.

Sebrae RS montou um estande reunindo cinco empresas, entre micro e pequenas franqueadoras. Visitantes de todo o País puderam conversar com os empreendedores das franquias Dental Arte e Little Kickers (Porto Alegre), Químea e Vida Card (Santa Maria) e Chocolataria Gramado (Gramado). Marcas gaúchas também marcaram presença, dentre as quais nomes como Yang, Bibi Calçados, Usaflex, Piccadilly e Jorge Bischoff. Além de ampliar as respectivas redes, as franqueadoras aproveitaram a ABF Franchising Expo para apresentar novidades.

Jociane Ongaratto, gestora de Projetos do Sebrae RS, disse que a iniciativa foi muito proveitosa para as franquias participantes, uma vez que as empresas recebem bastante visibilidade. “Sabemos que o gaúcho tem a questão de se reconhecer, se ver e aqui na ABF foi bem interessante. Teve gente de outros estados e outros países procurando. É uma feira bem conhecida, já tem credibilidade. A nossa expectativa foi super atendida, que era movimentar e trazer mais negócios para essas empresas e está sendo super válido para todos que estão aqui”, avaliou a gestora do Sebrae RS. Anna Kuerten de Salles, diretora de Implantação e Inovação da Vida Card, participou do estande coletivo juntamente com os sócios Luciano Medeiros e Eduardo Saibt Martins. A franquia de cartões de saúde unidos a clínicas médicas e odontológicas faz parte de uma aceleradora de franqueadoras do Sebrae no Sul do País e está participando pela primeira vez do evento. “Temos sentido bastante procura na feira, muitos interessados e lead qualificado. É uma feira que traz retorno interessante, principalmente a nível de reforço de marca e também serve para fazer muita troca com outras marcas, fornecedores e a própria ABF. O projeto para o ano que vem é poder estar com estande próprio”, afirmou Anna.

Anna participou do estande do Sebrae juntamente com os sócios Martins (e) e Medeiros (d). Foto: Luciane Medeiros/Especial/JC

Para o presidente da ABF, Tom Moreira Leite, a ABF Franchising Expo mostrou mais uma vez a relevância do setor. “A vantagem de se investir em um negócio já formatado e testado, uma ampla gama de opções de investimento e uma grande disposição em crescer e desbravar novos mercados, sendo que na feira ambas as partes (franqueadores e candidatos a franqueado) têm acesso a mais informações que propiciam um processo de seleção mais consciente. Creio que nesse ano aceleramos ainda mais negócios, em diferentes áreas, abrindo ainda mais as perspectivas do setor nos próximos meses”, destacou Tom.

Usaflex projeta chegar a 350 lojas até o final do ano

Cada franqueado da Usaflex tem em média três lojas da rede. Foto: Marcello Cavalcanti/Divulgaçãol/JC

Reconhecida como sinônimo de conforto em calçados femininos, a Usaflex, de Igrejinha, participou da 30ª ABF Franchising Expo apresentando os formatos de franquia da marca, com investimento a partir de R$ 590 mil, faturamento médio de R$ 160 mil e prazo de retorno de até 24 meses. Atualmente, a Usaflex tem 284 lojas e outras 30 que abrirão nos próximos meses. A expectativa é chegar a 350 lojas até o final do ano.

“Estamos presentes em mais de 60 países e temos focado muito na expansão internacional. É um canal importante e é muito legal porque percebemos que no exterior temos uma venda igual ou até superior ao do Brasil, o que demonstra que nosso produto é muito bem aceito pelas mulheres mundo afora pelo pilar de conforto”, CEO Sérgio Bocayuva, CEO da Usaflex.

A calçadista oferece aos franqueados dois modelos de loja. Na premium, o conceito é diferenciado e traz produtos exclusivos em couro. A rede tem apenas três unidades premium em operação no País - em Gramado, Rio de Janeiro e São Paulo, e a expectativa é abrir mais sete. “São lojas muito especiais, com experiência diferenciada”, garante Bocayuva.

O formato standard tem um custo reduzido para o franqueado mas proporciona experiência para o consumidor final. As novas lojas não têm mais o estande de atendimento, toda operação é digital. O cliente está sentado e pode fechar o pagamento de onde está, o que facilita bastante em termos de espaço.

Buscando renovar o público-alvo, a marca criou corners de lifestyle nos pontos de venda. Há uma área de ícones, com os produtos mais tradicionais, e uma área de estilo, com mais introdução de design e de produto. “Eu tenho uma loja de casual e de essenciais. Isso facilita o trânsito dentro da loja porque às vezes existia um desconforto de uma senhora de 70 anos comprando ao lado de uma mais jovem de 20 anos. Por incrível que pareça, o desconforto não era da jovem, era da senhora. Nessa separação da loja de lifestyle isso acabou ajudando bastante”, explica o explica o CEO da Usaflex.