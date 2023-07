Microfranquias têm novo teto de investimento inicial e são opção para começar a empreender

Luciane Medeiros, de São Paulo

O mercado de microfranquias segue em expansão e atraindo novos investidores. O setor abrange atividades como Alimentação, Casa e Construção, Comunicação, Informática e Eletrônicos; Educação, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação; Saúde, Beleza e Bem-Estar, e Serviços e Outros Negócios. Na quarta-feira (28), a Associação Brasileira de Franchising (ABF) anunciou o novo teto para investimento inicial neste tipo de franquia, que passa de R$ 105 mil para R$ 135 mil a partir de julho. A medida adicionou 52 marcas ao total de 604 microfranquias existentes no País. O anúncio foi feito durante a 30ª ABF Franchising Expo, feira do setor que começou na quarta-feira e termina neste sábado (01/07) em São Paulo.

“As microfranquias são a porta de entrada para o empreendedorismo estruturado no Brasil. Esse perfil de franquia vem crescendo tanto em redes, como operações, mostrando sua versatilidade. De um lado, facilita o acesso a um negócio de empreendedores com menos experiência e capital para investimento, de outro sua formatação mais enxuta permite às redes de franquia chegar a mercados fora dos grandes centros. Em alguns casos, é também uma forma de profissionais trabalharem de suas casas, mas com o suporte de uma marca”, afirma a vice-presidente da ABF, Adriana Auriemo.

A ABF Franchising Expo contou com um espaço exclusivo para as microfranquias, onde os visitantes puderam conhecer diversas opções de negócios a partir de R$ 9 mil. Uma das expositoras é a Clube Turismo, agência de viagens multimarcas e multisserviços. “O franqueado atua como agente de viagens e com uma estrutura enxuta e baixo custo operacional pode comercializar todos os serviços de viagem”, explica Ana Virgínia Falcão, CEO da rede, que já tem 46 unidades no Rio Grande do Sul.

A Clube Turismo oferece formato home office, onde o franqueado atua como pessoa física e tem como público alvo pessoas de seu relacionamento, com investimento de R$ 6,9 mil; o Prime, para pessoa física, com maiores margens de remuneração e taxa inicial de franquia de R$ 22 mil de taxa de franquia e loja, com estrutura mais ampla e investimento de R$ 25 mil para cidades com até 100 mil habitantes e R$ 30 mil para cidades com mais de 100 mil habitantes.

A Clube Turismo é uma das dez maiores microfranquias do País, com 536 operações em todo o Brasil e expectativa de crescimento de 25% no número de unidades neste ano. “Temos um olhar otimista com faturamento da rede estimado para R$ 156 milhões contra R$ 122 milhões de 2022. Os resultados do primeiro quadrimestre deste ano apontam fortes chances dessa projeção ser superada”, projeta Ana.

A Love Gifts, rede de franquias de presentes criativos, possui quatro modelos de negócios. O home based tem investimento inicial de R$ 19,9 mil e faturamento médio mensal de R$ 15 mil. Há também o modelo Loja Slim, com investimento inicial de R$ 135 mil, e o Smart, a partir de R$ 155 mil.

Na feira, a Love Gifts apresentou o novo formato de negócios, o Container, que tem aporte inicial de R$ 119 mil. “O Container é um formato sustentável, ele ia ser descartado e transformamos numa loja. É um modelo de empreender com sustentabilidade”, ressalta Fábio Farias, CEO da rede. Além do custo, o Container tem a vantagem de permitir ao franqueado transportar a loja para outro lugar, o que ajuda o empreendedor na escolha de um ponto.

Love Gifts apresentou o novo de operação, o Container. Foto: Luciane Medeiros/Especial/JC

A Love Gifts tem 80 franquias no País e plano de expansão de 100 unidades até o fim do ano. Atualmente, a rede possui apenas uma operação no Sul do Brasil, no formato home based no Paraná. “Temos muito desejo de ir para o Rio Grande do Sul, já estamos em várias regiões do Brasil”.

Entre as microfranquias do segmento de ensino, a The Kids Club, rede especializada no ensino de inglês para crianças entre 18 meses a 12 anos, apresentou na ABF Franchising Expo o novo modelo de negócios para cidades a partir de 35 mil habitantes, com valor a partir de R$ 23 mil.

A rede possui cerca de 40 unidades no País e pretende abrir outras 30 ainda neste ano. “Nosso foco no momento está em municípios a partir de 35 mil habitantes. Temos um modelo de negócios que se encaixa muito em cidades menores, onde o mercado de ensino de inglês para crianças tem muito potencial”, comenta Sylvia de Moraes Barros, CEO da rede.

No formato home based, os franqueados podem fazer parcerias com escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental para a terceirização do ensino de inglês através de programa bilíngue. “Por sermos uma microfranquia, com investimento inicial acessível e sem necessidade de ponto comercial, e por termos muito interesse em expandir na região Sul do país, acreditamos que nosso modelo de negócio é bastante adequado à realidade do empreendedor que, através da gestão home based e da atuação através de parcerias, consegue ter uma operação rentável e segura”, finaliza Sylvia.