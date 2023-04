Usaflex inaugura em junho a ampliação da fábrica em Igrejinha

A consolidação poderá ser conferida no começo de junho, quando está prevista a inauguração oficial da ampliação de seis mil metros quadrados na planta industrial de Igrejinha. A partir do mês seguinte, a estimativa é de que os novos equipamentos e esteiras de produção de calçados estejam operando a pleno para chegarem a um salto de 28 mil para até 34 mil pares de sapatos produzidos diariamente. Em três anos, serão gerados 330 novos empregos somente neste unidade da Usaflex.

Operação permitirá elaborar 6 mil pares de calçados a mais por dia

Ao todo, as obras físicas das novas instalações, que iniciaram no segundo semestre do ano passado, exigiram um aporte de R$ 13 milhões, dos quais R$ 6 milhões estão em execução em 2023. Além disso, outros R$ 6 milhões estão sendo investidos neste ano na compra de novos equipamentos para a ampliação da produção.

Serão, por exemplo, três novas esteiras e máquinas de corte a laser mais precisas do que as atuais na linha de produção em Igrejinha. A produção da Usaflex, que é 100% gaúcha, também é feita em outras três unidades no Vale do Sinos, em Parobé, Dois Irmãos e Campo Bom. Ao todo, empresa tem atualmente 3,4 mil funcionários.

A maior parcela está justamente em Igrejinha, onde trabalham 1,4 mil pessoas. Um volume que, até 2025, deve chegar a 1,7 mil. E a perspectiva é de ainda ampliar. É que a empresa mantém em espera, pelas incertezas do mercado brasileiro, o projeto da segunda etapa de ampliação em Igrejinha, quando o parque industrial deverá ganhar mais três mil metros quadrados, com aportes previstos de mais R$ 6 milhões a serem executados, em sua maior parte, em 2024.

A Usaflex fechou 2022 com faturamento de R$ 520 milhões - 15% nos meios digitais - e projeta chegar a R$ 650 milhões. O indicativo do primeiro trimestre, apresentado nesta semana em reunião do conselho da empresa, é positivo. O EBITDA é 36% superior ao mesmo período de 2022, e houve 12,5% de aumento nas vendas. De acordo com Bocayuva, a carteira de vendas já está preenchida até o final de maio.



A campanha de mídia deste ano da Usaflex, com aporte previsto de R$ 40 milhões, consolida a mudança. "Quando assumimos a marca, em novembro de 2016, tínhamos 75% do público consumidor formado por mulheres acima dos 40 anos. Hoje, este percentual está em 55%, e estamos atingindo, principalmente com ações cada vez mais digitais, o público a partir dos 35 anos", diz Bocayuva.