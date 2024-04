Empossada nova composição do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre

Tomaram posse na noite desta terça-feira, 2 de abril, os integrantes do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre para o mandato 2024-2025. Pelo conselho passam projetos construtivos de grande impacto na cidade. Durante essa análise são indicadas as contrapartidas a serem cumpridas pelos empreendedores.

Presidido pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, o colegiado é tripartite, com oito representantes regionais e um do Orçamento Participativo (comunidade), nove entidades da sociedade civil, e nove representantes governamentais, sendo um de órgão federal, um estadual e os demais do Executivo Municipal.

determinação da Justiça A eleição atendeu a uma, já que o mandato anterior, iniciado em 2018 e com previsão de término em 2020, vinha se mantendo vigente por meio de portarias.

Outra ação tramita na Justiça desde março deste ano questionando os critérios para a inscrição de entidades na disputa eleitoral, bem como demandando acesso aos documentos que embasaram as inscrições. A prefeitura está dentro do prazo determinado pela Justiça para divulgar os dados. A suspensão da posse, pleiteada na ação, não foi concedida.

Confira a seguir a composição com a titularidade de cada vaga.