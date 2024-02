Chapa 1 vence eleição para Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre na região Nordeste

Policial Militar da reserva e voluntário na ONG Força das Comunidades, Paulo Eduardo Francisco Gadea foi eleito representante da Região de Gestão Planejamento 4 - Nordeste no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. Entre 2022 e 2023 ele foi delegado do Orçamento Participativo na Região Leste. Também foram eleitos 25 delegados.

A votação foi realizada nesta terça-feira, 27 de fevereiro, no Centro Social Marista, bairro Mário Quintana. Marcado inicialmente para o dia 18 de janeiro, o pleito foi adiado devido ao temporal que atingiu Porto Alegre naquela semana.

As três chapas que concorreram na região 4 somaram 810 votos. A chapa 1, vencedora, teve 471 votos, seguida da chapa 2 com 175 votos e da chapa 3 com 163. Na eleição de 2018 foram registrados 386 votos.

Gadea aponta que, “devido à evolução, Porto Alegre necessita de urbanização urgente”. Morador do bairro Bom Jesus, ele destaca demandas como obras inacabadas e ruas que não foram abertas. “Vamos rever esses processos para retomar os serviços”.