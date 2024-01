Chapa 1 vence eleição para Conselho do Plano Diretor na região Centro Sul e Sul

Em eleição com recorde de participação, o arquiteto e urbanista Luiz Antônio Marques Gomes foi reeleito conselheiro na Região de Gestão do Planejamento 6 - Centro Sul e Sul do Plano Diretor de Porto Alegre. A eleição foi realizada nesta quinta-feira, 25 de janeiro, no Centro da Comunidade Parque Madepinho, na Cavalhada. Também foram eleitos 42 delegados - corresponde a todos os inscritos.

Foram registrados 1.593 votos, sendo 955 na chapa 1, a vencedora, e 638 na chapa 2. Na eleição anterior, em 2018, haviam sido registrados 845 votos na região, também o recorde daquele ano.

Gomes destaca como demandas da região a preservação da característica de cidade-jardim - prevista no Plano Diretor como de perfil residencial, com densificação controlada e valorização da paisagem. Além disso, ordenar o crescimento por meios legais. “Vamos estar dentro do Conselho do Plano Diretor defendendo a regularização fundiária, o meio ambiente, o desenvolvimento da cidade”, declarou.