Chapa 1 vence eleição para Conselho do Plano Diretor na região Norte e do Eixo Baltazar

Gerente executivo do Porto Seco, Jackson Roberto Santa Helena de Castro é reeleito para o terceiro mandato como representante da Região de Gestão do Planejamento 3 do Plano Diretor de Porto Alegre, que abrange bairros da região Norte e do Eixo Baltazar. A eleição foi realizada nesta terça-feira, 16 de janeiro. Também foram eleitos 24 delegados.

Foram registrados ao todo 969 votos, sendo 609 para a chapa 1, 181 para a chapa 2 e 179 para a chapa 3. Em 2018, a região registrou 72 votos.

O envolvimento de Jackão, como é conhecido, vem desde 2011 como delegado regional. Em 2016 foi eleito conselheiro pela primeira vez, reeleito em 2018. As demandas que tratará no colegiado, passam pelo desenvolvimento econômico da região, pela regularização fundiária e pelo debate das contrapartidas - quando uma grande obra é autorizada, precisa entregar demandas para a sociedade e, para o conselheiro, "elas tem que ser discutidas com as comunidades envolvidas".

A eleição desta terça-feira teve grande estrutura, com 16 pontos para cadastro de eleitores e 24 computadores. A eleição teve início às 17h e encerrou poucos minutos após às 20h, liberando a população em geral e os servidores envolvidos no trabalho pouco antes do início do temporal. Em virtude da situação de emergência na cidade, a votação que aconteceria nesta quinta-feira, 18, na região 4 - Leste e Nordeste, foi adiada para 27 de fevereiro.