Chapa 2 vence eleição para Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre na Restinga e Extremo Sul

Conselheiro do Orçamento Participativo na Restinga e pedagogo, André Luiz da Silva Seixas foi eleito como representante da Região de Gestão do Planejamento 8 - Restinga e Extremo Sul no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. Ele já havia sido titular no colegiado na gestão 2016-2017. A votação foi realizada na terça-feira, 6 de fevereiro, no Centro de Promoção da Infância e da Juventude, na Restinga. Também foram eleitos 46 delegados.

As três chapas na disputa somaram 1.515 votos, sendo cinco destes em branco. Foi vencedora a chapa 2, com 1.002 votos. Foram 435 votos na chapa 1 e 73 na chapa 3. Outras duas chapas haviam se inscrito, mas foram impugnadas pela comissão eleitoral. Na eleição de 2018 foram 66 participantes.

Seixas indica que pretende revezar sua representação no colegiado com os dois suplentes da chapa. Segundo ele, “o Extremo Sul precisa muito mais de tudo que o restante” da cidade. A defesa é que a região possa se “desenvolver coerentemente, preservar e trazer desenvolvimento”, com atenção para a geração de empregos, a zona rural e a área de turismo.