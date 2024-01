Chapa 2 vence eleição para Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre na Zona Leste

Integrante das coordenações municipal e estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens e filiada ao PT, Lirian Karine Schultz Nachtigall será a nova representante da Região de Gestão do Planejamento 7 - Lomba do Pinheiro e Partenon no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. A eleição foi realizada na terça-feira, 30 de janeiro, no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente da Lomba do Pinheiro. Também foram eleitos 56 delegados.

As três chapas na disputa somaram 964 votos e foi registrado um voto em branco. A chapa 2, de Lirian, recebeu 536 votos. Foram 110 votos na chapa 1 e 318 votos na chapa 2. Na eleição de 2018 foram 713 participantes. A votação na RGP 7 encerrou às 20h, conforme o previsto no edital.

No Conselho, Lirian informa que focará na pauta da moradia e da regularização fundiária nos bairros Partenon, Lomba do Pinheiro, parte da Retinga e Agronomia. "Precisamos organizar os entornos para fazer uma cidade justa e acessível para todos", destaca. Ela também chama atenção para a demanda por um plano de segurança na barragem da Lomba do Sabão, no limite com Viamão.