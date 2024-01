Chapa 2 vence eleição para Conselho do Plano Diretor na região Glória/Cruzeiro/Cristal

Rapper e educador social, Wagner Pereira dos Santos, de nome artístico Wagner Dalaya, foi reeleito conselheiro na Região de Gestão do Planejamento 5 - Glória/Cruzeiro/ Cristal do Plano Diretor de Porto Alegre. A eleição foi realizada nesta terça-feira, 23 de janeiro, no Postão da Cruzeiro. Também foram eleitos 57 delegados.

Foram registrados 748 votos, sendo 275 na chapa 1 e 469 na chapa 2, a vencedora. Na eleição anterior, em 2018, haviam sido registrados 47 votos na região.

Santos lembra a dificuldade enfrentada no mandato anterior, quando era suplente e assumiu a representação no Conselho do Plano Diretor após o falecimento do titular, o líder comunitário Paulo Jorge. Para a gestão que irá assumir ele projeta “construir o fórum (de delegados) e debater dentro das comunidades” o que será levado às reuniões do colegiado.

A eleição na região 5 teve 13 pontos para cadastro de eleitores e 21 computadores. A eleição teve início pouco após às 17h e, quando estava prestes a encerrar, foi interrompida por falta de energia. O local onde estavam instalados os computadores usados na votação estava abastecido por geradores de energia, porém a rede de internet ficou fora do ar por cerca de 15 minutos. Quando retomada, a votação foi concluída.