Jornal do Comércio, edição de 08/1/2025 A parcela de famílias endividadas no Rio Grande do Sul chegou a 93%, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência das Famílias (PEIC-RS) de novembro divulgada pela Fecomércio-RS. A taxa de contas em atraso foi de 36,4% e os que não terão condições de quitar nenhuma parte das dívidas nos próximos 30 dias foi de 3,1% (). Mas as estradas e as praias estão cheias. Fenômeno estranho. (Alexandre Barcelos).

Muito triste ver as pessoas reféns de obrigações que muitas vezes se viram obrigadas a assumir para sobreviver. O país não faz nada para educar. É um vampiro! Muito recolhe, pouco devolve. (Miguel Antônio Holdefer)

Pensar a Cidade, JC, edição de 08/1/2025 Ao menos quatro obras viárias de grande porte estão no horizonte da prefeitura de Porto Alegre para serem entregues nos próximos anos. São elas a ampliação do acesso norte ao Porto Seco, a duplicação da avenida Juca Batista, a estruturação de uma via alternativa para acesso à avenida Antônio de Carvalho e a duplicação do trecho da avenida Protásio Alves no limite com Alvorada e Viamão (). Estão no horizonte. Não quer dizer que serão executadas. (Rogério Sippel)

Minuto Varejo, JC, edição de 06/01/2025 A construção acelerada na última grande área disponível para empreendimentos no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, desperta a atenção de quem passa pela avenida Azenha, paralela à avenida João Pessoa. No terreno que abrigou a concessionária Panambra até meados dos anos de 2010, o futuro complexo com residencial e comercial terá primeira fase concluída em outubro de 2026 (). Moradores e usuários das ruas e avenidas do entorno bem que poderiam ser informados sobre como se pretende evitar congestionamento de trânsito permanente na área. Tantos moradores e tanto movimento comercial a mais em um local que hoje já é comprometido. (Lilian Dreyer)

Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, edição de 08/1/2025 Para destravar o trânsito na região da avenida Ipiranga com a Antônio de Carvalho, será construída uma nova ponte sobre o Arroio Dilúvio, para ligar a avenida Ipiranga com a rua Attílio Bilibio (). Essa alternativa de acesso a Antônio de Carvalho vai acabar trancando mais o trânsito na região, pois vai ter que colocar uma sinaleira na Ipiranga e outra na Antônio de Carvalho. Porque não pensam em coisas que façam fluir o trânsito em Porto Alegre? (Cleiton Medeiros)