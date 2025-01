Saiba quais são as obras viárias no radar da prefeitura de Porto Alegre

Algumas destas obras poderão contar, para sair do papel, com recursos dos financiamentos nacionais e internacionais que o município está apto a contratar. As propostas já estão em fase de estudo, elaboração do projeto ou do orçamento para a execução. As informações foram apresentadas pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura André Flores, que permanece da gestão anterior, em entrevista à rádio BandNews Porto Alegre.