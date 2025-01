Novo acesso à Antônio de Carvalho promete desafogar trânsito no fim da Ipiranga

Quem hoje precisa subir a avenida Antônio de Carvalho, em Porto Alegre, a partir da Ipiranga, precisa antes dobrar à direita e fazer um retorno próximo da avenida Bento Gonçalves – o que não raro se transforma em congestionamento.

Para destravar o trânsito neste trecho, a prefeitura fará uma intervenção, mas não no mesmo local. Alguns metros antes será construída uma nova ponte sobre o Arroio Dilúvio, para ligar a avenida Ipiranga com a rua Attílio Bilibio. O trajeto, que atualmente tem um quilômetro e meio, será encurtado para cerca de 300 metros com a nova rota.

A nova via será também uma alternativa para quem vem da Bento Gonçalves com destino ao Hospital Independência – hoje é preciso subir pela Antônio de Carvalho até a rótula do supermercado Gauchão para então fazer o retorno. Esta obra, que poderá contar com recurso dos financiamentos, está em fase de elaboração do projeto.

obras viárias de grande porte estão no horizonte da prefeitura de Porto Alegre para serem entregues nos próximos anos Essa é uma das. Além do novo acesso à avenida Antônio de Carvalho, também estão na lista a ampliação do acesso norte ao Porto Seco, a duplicação da avenida Juca Batista e a duplicação do trecho da avenida Protásio Alves no limite com Alvorada e Viamão - esta como parte de um projeto maior, que estenderá o alargamento da Estrada Caminho do Meio até a RS-040, envolvendo os dois municípios vizinhos e o governo do Estado.

Algumas destas obras poderão contar, para sair do papel, com recursos dos financiamentos nacionais e internacionais que o município está apto a contratar. As propostas já estão em fase de estudo, elaboração do projeto ou do orçamento para a execução. As informações foram apresentadas pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura André Flores, que permanece da gestão anterior, em entrevista à rádio BandNews Porto Alegre.