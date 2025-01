Projeto prevê duplicação da Estrada Caminho do Meio e parte da avenida Protásio Alves

Um dos três principais acessos para chegada e saída de Porto Alegre no início do século XIX, a Estrada Caminho do Meio ainda existe com este nome nos municípios de Alvorada e Viamão, e se transforma na avenida Protásio Alves na Capital.

No entanto, a via tem pista simples desde o cruzamento com a avenida Manoel Elias até chegar à RS-040, em Viamão. A proposta, que reúne os três municípios e o governo do Estado, prevê intervenção em mais de sete quilômetros para duplicação em Porto Alegre, além do trecho nos municípios vizinhos e de outra via, a Estrada Frederico Dhil, que abrange Alvorada e Viamão.

Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), virá do governo estadual o recurso “para execução da totalidade das obras”. A Sedur informa em seu site que “obteve R$ 25 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e conta com apoio técnico da Caixa Econômica Federal na avaliação dos projetos”.

Essa é uma das obras viárias de grande porte estão no horizonte da prefeitura de Porto Alegre para serem entregues nos próximos anos. Também estão na lista a ampliação do acesso norte ao Porto Seco, a duplicação da avenida Juca Batista e a estruturação de uma via alternativa para acesso à avenida Antônio de Carvalho.

Algumas destas obras poderão contar, para sair do papel, com recursos dos financiamentos nacionais e internacionais que o município está apto a contratar. As propostas já estão em fase de estudo, elaboração do projeto ou do orçamento para a execução. As informações foram apresentadas pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura André Flores, que permanece da gestão anterior, em entrevista à rádio BandNews Porto Alegre.