Projeto de duplicação da Juca Batista está concluído, informa secretário

Dos cerca de 10 quilômetros de extensão da avenida Juca Batista, o trecho que vai do bairro Ipanema até a rótula com a avenida Edgar Pires de Castro tem três faixas para veículos. Mas deste ponto até o bairro Belém Novo, o que representa mais da metade da extensão da via, a pista é simples, justamente em uma região de Porto Alegre que tem crescido com a construção de condomínios residenciais.

A prefeitura informa que o projeto para a duplicação da via já está concluído, passando agora por ajustes no orçamento. Por ter poucas construções no limite com o terreno que faz frente para a Juca Batista – em grande parte são pátios dos terrenos lindeiros ou calçadas usadas como estacionamento (e, informalmente, como via para o tráfego) – a expectativa é que as desapropriações não representem um entrave aos planos do poder público.

obras viárias de grande porte estão no horizonte da prefeitura de Porto Alegre para serem entregues nos próximos anos Essa é uma das. Além da duplicação da avenida Juca Batista, também estão na lista a ampliação do acesso norte ao Porto Seco, a estruturação de uma via alternativa para acesso à avenida Antônio de Carvalho e a duplicação do trecho da avenida Protásio Alves no limite com Alvorada e Viamão - esta como parte de um projeto maior, que estenderá o alargamento da Estrada Caminho do Meio até a RS-040, envolvendo os dois municípios vizinhos e o governo do Estado.

Algumas destas obras poderão contar, para sair do papel, com recursos dos financiamentos nacionais e internacionais que o município está apto a contratar. As propostas já estão em fase de estudo, elaboração do projeto ou do orçamento para a execução. As informações foram apresentadas pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura André Flores, que permanece da gestão anterior, em entrevista à rádio BandNews Porto Alegre.