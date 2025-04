A dificuldade de manter negócios 24h em Porto Alegre

São poucos os empreendedores em Porto Alegre que resolvem apostar em. Entre os motivos apontados estão a falta de demanda e a diminuição da população da cidade (Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 13/03/2024). Sou taxista, tem demanda, o que falta são operações seguras pelo menos até a meia-noite. Quase tudo fecha até as 23h. (Katia Mileski)

Negócios II

Uma prefeitura que impede até mesmo a Cidade Baixa de manter os bares abertos até mais tarde, mandando as tropas correrem com todo mundo da rua, esperar o quê? (Cesar Prochnow)

Negócios III

Porto Alegre anda para trás, faz tempo! Um dia convidativa aos prazeres gastronômicos e etílicos, hoje aprisiona seus cidadãos em casa, na falta de opções e de segurança. As últimas três administrações acabaram com o lugar, em todos os quesitos. E é de se lamentar que, inacreditavelmente, tende a ficar pior. (Flávio Filho)

Olha Só

É preciso fazer um elogio ao JC:, nas derradeiras páginas do jornal, é a melhor sobre o tema entre os jornais de Porto Alegre. Sempre traz novidades, temas interessantes e boas fotos, sem ser bajulador. A coluna demonstra equilíbrio entre leveza e profundidade, abordando temas cotidianos com sensibilidade, inteligência e um olhar atento às sutilezas da vida. Sugiro mais um dia para o Ivan. (Fabrício Souza)

Mercado Público

Além de restaurantes, em 16 de março(Coluna Minuto Varejo, Site do JC, 15/03/2025). Quando vou a Porto Alegre frequento o Mercado Público. Esse horário de domingo é excelente. Outra coisa que está precisando é uma nova pintura interna e externa no prédio do mercado. E melhoria nas instalações e higiene. A prefeitura, juntamente com a Câmara de Vereadores, precisa se mexer, e o setor privado também. Vejo os restaurantes voltando a ser frequentados, mas precisa melhorar, afinal é um cartão postal da cidade e visitado por pessoas de todas as partes do mundo. (Márcio Farias)