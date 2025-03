Mais bancas do Mercado Público se somam a restaurantes na abertura aos domingos

Além de restaurantes, o Mercado Público de Porto Alegre volta a ter regularmente bancas de produtos de cada segmento abrindo aos domingos. A retomada da operação mais abrangente no complexo no Centro Histórico da Capital é a partir deste domingo (16). Uma loja ou banca de cada segmento voltam ao roteiro dos frequentadores junto com as áreas de alimentação.

A Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) informa que as lojas do empreendimento vão abrir das 8h às 13h e os restaurantes das 9h às 15h. O horário pode ser estendido.



Vão funcionar neste domingo: Banca 33 (erva mate ), Banca central (frios ), Peixaria Duporto, Banca 10 (fruteira), Pozzebon (casa de carnes), Caza Herbata, Banca 75, Box 1 (Poli Ervas), Restaurante Gambrinus, Di Toni e Bar Chopp 26.