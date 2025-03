Acordo define novo presidente e acaba com impasse na eleição da Agas

coluna Minuto Varejo havia adiantado mais cedo nesta segunda-feira (17) como tendência, um acordo acabou selando o fim do impasse na eleição da principal entidade ligada ao setor supermercadista no Rio Grande do Sul. Documento assinado pelas duas chapas prevê uma transição sem nova disputa nas urnas, após o empate na votação em fevereiro. Como anesta segunda-feira (17) como tendência, um acordo acabou selando o fim do impasse naDocumento assinado pelas duas chapas prevê uma transição sem nova disputa nas urnas, após o empate na votação em fevereiro.

A falta de regra sobre como fazer o desempate (estatuto não prevê segundo turno) instalou a queda de braço sobre como resolver o resultado.

Pelo acordo, o presidente e candidato à reeleição, Antônio Cesa Longo, estende o mandato atual até agosto. Depois, o adversário Lindonor Peruzzo Junior, da oposição, assume até concluir o novo período.

O acerto atendeu, de alguma forma, a ideia aprovada pelos Conselho Superior da entidade, de um compartilhamento do mandato, mas mais curto para Longo, que acabou aceitando abreviar o período. Coincidentemente, agosto é o mês da Expoagas. Pelo acerto, tudo indica que o atual presidente quer estar à frente da edição da feira, uma das maiores do setor no País. "Nosso compromisso é de fazermos a melhor e mais qualificada Expoagas já realizada até então."

Peruzzo Junior vai dirigir a entidade de setembro deste ano a dezembro de 2027 PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Peruzzo assume em 1 de setembro, com os demais integrantes do grupo, e fica até 31 de dezembro de 2027. Mas tem um detalhe curioso no acordo. Ficou acertado que o Conselho Superior terá apenas integrantes da Chapa 1, que é a da situação e tem integrantes entre os maiores varejistas, como Grupo Zaffari, Comercial Zaffari, Unidasul, Imec e Asun.

"Chegamos ao fim do processo eleitoral histórico que desencadeamos na Agas com a melhor notícia que todos poderiam e desejavam ter: uma solução pacífica e conciliatória para o empate inédito", diz nota assinada pelo atual presidente.



O tom da nota foi de conciliação e valorização da associação. "O candidato da Chapa 2, Lindonor Peruzzo Jr., é oriundo do Agas Jovem, e sempre esteve entre os nomes que imaginamos para liderarem as próximas gerações da Agas em um futuro muito breve", valorizou o dirigente.

"Faremos uma passagem de bastão harmoniosa e esperando contribuir com nossa experiência. A Agas está e sempre estará acima de qualquer projeto pessoal ou de qualquer grupo, e por isso construímos esta solução amistosa, despindo-nos de qualquer vaidade", anotou Longo. "Nossos verdadeiros inimigos não estão dentro da Agas."

> Veja o documento do acordo na eleição da Agas:

Acordo firmado entre as chapas na eleição da Agas: Página 1 AGAS/DIVULGAÇÃO/JC

Acordo firmado entre as chapas na eleição da Agas: Página 2 AGAS/DIVULGAÇÃO/JC