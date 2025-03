Chapas tentam acordo para decidir eleição na Agas

Atualizada às 18h30min de 17/03/2025 - A sucessão na Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), principal entidade associativa (não sindical) do segmento no Rio Grande do Sul, "uma indústria" com quase 7 mil lojas e receita de mais de R$ 60 bilhões (dados de 2023), mantém a incerteza sobre o desfecho. O Minuto Varejo apurou que está sendo buscada uma saída mais negociada. O acordo pode ocorrer antes da assembleia extraordinária, convocada pela oposição - para se ter ideia do imbróglio na disputa na Agas -, para esta terça-feira (18) em Porto Alegre.

A previsão inicial, conforme fonte ouvida pela coluna, era que ainda nesta segunda-feira (17) poderia ter novidade, mas as conversações ainda estão em andamento. "Estamos trabalhando", diz um dos integrantes da disputa. Entre as duas chapas - do atual presidente Antônio Cesa Longo (rede Apolo, de Bento Gonçalves) e Lindonor Peruzzo Junior (rede Peruzzo, de Bagé) -, também circula o indicativo de que pode ter acerto, antes mesmo da plenária agendada para as 14h30min no Hotel Deville, na Zona Norte da Capital.

A assembleia extraordinária tem na pauta a votação sobre fatiamento do mandato entre os dois candidatos, proposta pelo Conselho Superior da associação como forma de conciliação, ou um "segundo turno".

A situação é a seguinte: a votação no começo de fevereiro teve empate (61x61) entre os candidatos. Por que o impasse até agora? O estatuto não tem regra explícita para desempate. Na lacuna, Junior acredita que a plenária é soberana para decidir sobre nova votação.

Conselho Superior, com 10 integrantes, recomendou que Longo e Junior compartilhassem o mandato : um ano para cada um. A oposição não aceita. Mesmo a assembleia pode ser foco de judicialização, se houver questionamentos sobre a legalidade. Algo que não está descartado da parte de um dos candidatos, Longo, desde 2002 na presidência. : um ano para cada um. A oposiçãor foco de judicialização, se houver questionamentos sobre a legalidade. Algo que não está descartado da parte de um dos candidatos, Longo, desde 2002 na presidência.