Atacarejo quase pronto na antiga Gaúcha Cross

segundo Cestto da Capital O atacarejo do Grupo Zaffari está quase pronto na Zona Leste de Porto Alegre, na antiga Gaúcha Cross. Oestá nos retoques finais na esquina da avenida Protásio Alves e rua Ary Tarragô (Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, edição de 28/03/2025). Que seja próspero o empreendimento do grupo gaúcho. Precisamos de mais empreendedores gerando empregos no RS. (Thiago Maia)

Atacarejo II

Ótimo, mas a questão da Protásio Alves engarrafada se mantém e, com esse empreendimento, e mesmo eles duplicando algumas vias, a avenida tranca no cruzamento com a rua Antônio de Carvalho. (Alexander Dutra)

Mobilidade

Túnel da Conceição é um conhecido ponto de lentidão e congestionamentos frequentes em Porto Alegre. Um dos gargalos foi apontado em estudo de mobilidade desenvolvido pela prefeitura para o Centro Histórico: a dificuldade de acesso à avenida Osvaldo Aranha pelos veículos que trafegam no sentido Centro-bairro. Para chegar à Osvaldo, precisam passar pela rua Sarmento Leite e por três sinaleiras (Coluna Pensar a Cidade, JC, 12/03/2025). Porto Alegre é um reflexo do seu atraso em infraestrutura! (Jonatan Rodrigues)

Liderança

liderar exige cuidar das pessoas Em artigo, Arno Duarte, diretor executivo da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, reflete que, em um mundo cada vez mais dinâmico,, criando um ambiente onde elas possam crescer, contribuir e evoluir juntas. Muito se fala sobre construir ambientes mais humanos, mas isso não é possível quando há relações de superioridade e distanciamento (JC, 27/03/2025). Os empresários poderiam ler estes espaços! (Rafael Pacheco)

Vila dos Brigadianos

As casas da Vila dos Brigadianos, na avenida Aparício Borges , em Porto Alegre, foram cercadas por tapumes recentemente. Se a manutenção tivesse sido feita, as residências continuariam imponentes e poderiam abrigar famílias como antigamente. A dúvida, agora, é o que será feito no local (Coluna Começo de Conversa, JC, 26/03/2025). Não faz sentido algum essas casinhas na Aparício Borges. O Estado devia vender pra fazer algo mais denso ali. (Lucas Corrêa Feijó)

253 anos de Porto Alegre

253 anos de Porto Alegre Para celebrar os, em 26 de março, o GeraçãoE preparou uma lista com 10 operações gastronômicas imperdíveis para quem quer viver a cidade (Caderno GeraçãoE, Site do JC, 26/03/2025). Matéria muito interessante! (Clécio Oliveira Camargo)