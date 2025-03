Cestto da Protásio abre este mês

O gigantesco atacarejo do Grupo Zaffari está quase pronto na Zona Leste de Porto Alegre, na antiga Gaúcha Cross. O segundo Cestto da Capital está nos retoques finais na esquina da avenida Protásio Alves e rua Ary Tarragô. O grupo confirmou para a coluna Minuto Varejo que a loja abre em abril. “O Cestto Protásio está concluindo sua implantação em abril de 2025. As obras dos parceiros lojistas já iniciaram. A maior atenção atual é com a finalização das relevantes obras públicas que envolvem os técnicos da prefeitura para suas conclusões, principalmente nas melhorias viárias que estão sendo implantadas e que vão qualificar o entorno”, detalhou, por nota, o Zaffari. O dia não foi cravado pelo grupo. Pela movimentação no complexo, que fica em ponto mais elevado do megaterreno, delineando a nova paisagem na vizinhança, tudo indica que a Semana Santa pode estar no plano da varejista, justamente pela temporada de venda da data promocional, uma das mais importantes do setor. Internamente, prateleiras de paletes com produtos estão montadas. Um funcionário comentou que a expectativa é de começo da operação antes da Páscoa. Externamente, estão sendo feitos acabamentos da jardinagem, instalação de redes e concluída a bacia de contenção para água da chuva e drenagem

A unidade tem aporte de R$ 174 milhões, incluindo loteamento, além de R$ 43 milhões em vias e infraestrutura. O Cestto Protásio estreará pouco menos de um ano após a abertura da filial na Zona Sul da Capital. Outro fica em Gravataí, o primeiro da nova bandeira do grupo a ser aberto. Viamão terá a quarta loja. As filiais de Canoas e Novo Hamburgo anunciadas em 2024 ainda não estão em obras e não têm previsão de início ainda.

A implantação do novo Cestto é alvo de críticas de ecologistas e grupo de moradores, devido a impactos na Floresta do Sabará, remanescente da Mata Atlântica na Capital. O movimento SOS Floresta do Sabará questiona a retirada de vegetação e animais. O grupo empresarial diz que mantém zoólogos, botânicos e técnicos ambientais para monitorar a fauna, seguindo licenciamento da obra feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). As espécies são encaminhadas à área no Morro Santana, “um ambiente mais parecido ao que os animais habitavam”. Em janeiro, o Ministério Público Estadual abriu inquérito para apurar o caso, chegou a suspender novas remoções de animais e vegetação e pediu informações ao Zaffari. O grupo disse que já enviou os dados solicitados