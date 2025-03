Vila dos Brigadianos é cercada por tapumes em Porto Alegre

Por Mauro Belo Schneider, interino. As belas casas da Vila dos Brigadianos, na avenida Aparício Borges, em Porto Alegre, foram cercadas por tapumes recentemente. Se a manutenção tivesse sido feita, as residências continuariam imponentes e poderiam abrigar famílias como antigamente. A dúvida, agora, é o que será feito no local.



Polêmica na praia

Moradores de Novo Curumim denunciam que dois lotes, antes classificados como área de preservação permanente, foram realocados sobre dunas protegidas após um aditivo feito em uma ação civil pública. A região, conforme os habitantes contrários à proposta, abriga animais e vegetação.

Parabéns à aniversariante do dia

Para celebrar os 253 anos de Porto Alegre, haverá um "Parabéns a você" coletivo às 11h em frente ao Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéo, 10). O prefeito Sebastião Melo não participará da comemoração, já que estará em Brasília. Mas ele garante que volta para o jantar.

Espaço para esportes perto da orla

Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Serão apresentadas amanhã as novas quadras de esporte montadas perto da orla de Porto Alegre. A estrutura, instalada na área externa do Praia de Belas Shopping, em frente à avenida Ipiranga, no entanto, abrirá ao público somente no sábado, dia 29. As quadras de areia terão redes multifuncionais, ideais para a prática de beach tênis, vôlei de praia e futevôlei. Haverá, ainda, uma quadra de múltiplas cestas de basquete, com diferentes níveis de arremesso.



Ainda sobre o Marcas de Quem Decide

Uma informação surpreendente sobre a pesquisa Marcas de Quem Decide deste ano é o aumento na preferência e lembrança de diversas marcas após a enchente. Algumas registraram crescimento superior a 40% de 2024 para cá devido ao seu envolvimento social na retomada. O caderno com os dados completos será publicado no dia 14 de abril.

Adolescência

A fase da adolescência sempre foi difícil, todos sabemos. Mas, com a tecnologia e exposição às redes sociais, os desafios parecem ainda maiores. O tema tem sido bastante debatido, agora, devido à série Adolescence, disponível na Netflix. Na esteira dos debates, com abordagem científica e aplicada, o livro "Uso Nocivo de Internet e Mídias Sociais - Adoecimento Mental e Protocolo de Intervenção Cognitivo-Comportamental", de Ilana Luiz Fermann, será lançado nesta sexta-feira, na Livraria Santos da Galeria Casa Prado, a partir das 19h, em Porto Alegre.

Voo direto entre Porto Alegre e Roma

O governador Eduardo Leite recebeu, na segunda-feira, o cônsul-geral da Itália no Estado, Valerio Caruso, no Palácio Piratini. Durante o encontro, que teve como pauta a convergência de ações para os eventos da programação dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, foi explicitado o desejo de implantação de um voo direto entre Porto Alegre e Roma, objetivo da Câmara de Comércio Italiana do RS, recém-restabelecida. A demanda é defendida e apoiada pelo consulado. O vice-presidente da entidade, empresário Neco Argenta, participou do encontro e se colocou à disposição do governo para acompanhar o assunto.

Doação a vítimas da enchente