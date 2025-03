Saída do Túnel da Conceição terá acesso direto à avenida Osvaldo Aranha

Diariamente nos boletins de trânsito das rádios de Porto Alegre, o Túnel da Conceição é apontado como ponto de lentidão e congestionamentos frequentes. Um dos gargalos foi apontado há alguns anos no estudo de mobilidade desenvolvido pela prefeitura de Porto Alegre para o Centro Histórico: a dificuldade de acesso à avenida Osvaldo Aranha pelos veículos que trafegam no sentido Centro-bairro do túnel. Para chegar à Osvaldo, precisam passar pela rua Sarmento Leite e por três sinaleiras.



Para solucionar, uma obra no canteiro entre as duas aberturas do túnel vai permitir o acesso direto à Osvaldo Aranha, tanto à esquerda, que leva ao sentido à avenida Protásio Alves, quanto à direita, em trecho que hoje só é liberado para ônibus do transporte público municipal e metropolitano.



Esta será a primeira intervenção no fluxo desde a inauguração do Túnel da Conceição, em 1972. Nas últimas cinco décadas, as obras feitas foram de manutenção e reparo na estrutura. Além de desafogar o trânsito no entorno, há a previsão de sincronizar as sinaleiras da Osvaldo com as da Protásio Alves, o que hoje não é possível, explica André Flores, titular da Secretaria de Obras e Infraestrutura na Capital.



No esquema de trânsito atual, o veículo que sai do túnel precisa parar em uma sinaleira no encontro com a rua Sarmento Leite, que controla o fluxo do túnel e dos veículos que chegam pela rua Irmão José Otão e pela avenida Independência. Na sequência, uma sinaleira controla a entrada à esquerda para seguir pela Osvaldo Aranha, pois tem tráfego de ônibus no outro sentido. Cerca de 100 metros depois tem mais uma sinaleira, essa no cruzamento com a avenida Paulo Gama.



Encontro da saída do túnel com a rua Sarmento Leite deixa o trânsito lento THAYNÁ WEISSBACH/JC

A prefeitura não indica uma data para conclusão das obras, mas a intenção é contratar o início da execução ainda em 2025, sustenta Flores. No momento, a elaboração de estudos específicos do projeto, como a planimetria e os planos geométrico e altimétrico estão em andamento, assim como o trâmite para o licenciamento ambiental e urbanístico. Os responsáveis pelo projeto junto à prefeitura são os engenheiros José Carlos Keim e Luciano Cé.



A realização da obra está garantida e será custeada com recursos de emendas parlamentares das Câmaras Municipal e Federal. Em uma apresentação na época do estudo de mobilidade, o mesmo que apontou o gargalo, o vereador Jessé Sangalli (PL) ouviu sobre a possibilidade desta intervenção.



“Consultei as secretarias de Mobilidade e de Obras para saber se era factível ou não e ambas falaram que seria muito bom, que resolveria vários problemas”, conta Sangalli. Ele decidiu, então, destinar parte do recurso de emenda parlamentar a que tem direito para a elaboração do projeto.



Já a execução da obra virá de emenda da deputada federal Any Ortiz (Cidadania), que soube da demanda a partir de articulação de Sangalli. “A nova saída do túnel será fundamental para desafogar o trânsito e melhorar o fluxo em um dos principais gargalos viários da cidade, beneficiando milhares de motoristas e pedestres que enfrentam congestionamentos diariamente”, aponta Any Ortiz.