A montadora chinesa BYD, de veículos elétricos, planeja investimentos no Brasil em um forte projeto de expansão - já se instalou em Caçamari, na Bahia, ocupando o espaço deixado pela Ford, e deve abrir novas operações. Essa foi uma das razões que fez com que o primeiro destino da missão do governo gaúcho no país asiático tenha sido essa parte do território chinês (Missão na Ásia, Jornal do Comércio, edição de 25/11/2024). O elétrico não é sustentável por um motivo simples: a restrição de uso devido à bateria. O futuro é híbrido, com carros que tenham autonomia de mais de 1.500 km com combustíveis como o etanol, que pode ser plantado, ou mesmo fóssil em menor quantidade. (Vinícius Moraes)

Missão na Ásia II

Ideias o governo tem, só que não se concretizaram… e as plantas de Hidrogênio Verde? Assinaram em 2022 memorandos de intenções e até agora nada! O Ceará já está com tudo pronto. (Daniela Giacobbo)

Revitalização

revitalização da Orla de Ipanema Com um investimento de R$ 10 milhões, as obras de, na zona Sul de Porto Alegre, deverão estar concluídas em junho de 2025 (JC, 26/11/2024). Incentivem providências e ações, até mesmo tributárias, para a revitalização da avenida Farrapos, que, por muitos anos, era a entrada principal de Porto Alegre e, ainda hoje, tem um movimento urbano expressivo e, convenhamos, está um horror. (José Mattos)

Vale do Taquari

Os 36 municípios do Vale do Taquari estão praticamente isolados. Apesar da importância econômica da região, os principais acessos são precários desde a enchente. A ponte na BR-386, entre Estrela e Lajeado, sofre reparos e gera longas filas e substancial aumento no tempo das viagens. Já a ponte na RS-130, entre Lajeado a Arroio do Meio - ligando a parte baixa e alta do vale - foi prometida para o Natal, mas ficou para abril de 2025. A ligação é feita por duas pontes precárias com trânsito em apenas uma mão. A tragédia foi incapaz de sensibilizar as autoridades para agilizar procedimentos e mitigar o enorme sofrimento das comunidades. (Gilberto Jasper, Porto Alegre)

Falta de luz

alagamentos, falta de luz e árvores caídas O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre o domingo e a madrugada de segunda-feira trouxe à tona alguns problemas que vão se tornando frequentes entre os porto-alegrenses:(JC, 03/12/2024). Com a CEEE/Equatorial não há condições. O Estado precisa repensar urgentemente esta concessão! (Valerie Kreutz)

Falta de luz II

No bairro Higienópolis, onde moro, foram mais de 12 horas sem luz. (Camila Silva)