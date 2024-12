Após tempestades, Rio Grande do Sul terá tempo seco até quinta-feira

Após o temporal que atingiu diversas regiões do Rio Grande do Sul entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira (2), a MetSul Meteorologia promete uma semana de tempo seco e temperaturas mais amenas no Estado. A previsão é de mínimas em torno dos 17°C, com grande amplitude térmica e ausência de ondas de calor intenso. A partir de sexta-feira, porém, são esperadas novas tempestades na maior parte dos municípios.

A terça será marcada por muito sol. Pela manhã, as temperaturas estarão abaixo do esperado para a época, com mínimas de até 10°C em áreas da Campanha, Zona Sul e Fronteira Oeste, e ventos fracos a moderados vindos do Sul/Sudeste. Na Serra, os termômetros podem registrar até 8°C. À tarde, a temperatura sobe lentamente, não ultrapassando os 25°C na Metade Sul do estado, enquanto o Norte e Noroeste terão máximas em torno dos 28°C.

A melhora no tempo chega em boa hora para as cidades que ainda se recuperam dos danos provocados pela tempestade. A onda de vendaval e chuvas fortes causou estragos em ao menos 35 localidades, deixando feridos e interrompendo o fornecimento de energia, o que afetou milhões de gaúchos.

Conforme dados de estações meteorológicas, as rajadas de vento no estado chegaram a 102 km/h em Caçapava do Sul, 101 km/h em Pinheiro Machado e 97 km/h em Rio Pardo. Já os acumulados de chuva foram expressivos, com 70 mm registrados em Uruguaiana, 61 mm em Camaquã e 56 mm em Dom Pedrito e Santo Augusto.

No Centro do Estado, o vendaval causou a queda de parte do telhado do pavilhão de festas no Parque Municipal de Eventos de Arroio do Tigre. O desabamento atingiu várias pessoas que estavam no local durante o Festival da Cuca, Linguiça e Chopp. Ao menos 30 delas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do SAMU e dos Bombeiros Voluntários.

Os temporais também causaram quedas de árvores, destelhamentos e postes caídos em todas as áreas. Ao todo, o Estado registrou 234 mil raios em 24 horas até às 9h desta segunda, com destaque para Alegrete, Uruguaiana e Dom Pedrito, que lideraram o ranking de incidências.

A intensidade das tempestades foi provocada pela formação de um ciclone na costa uruguaia. A baixa pressão gerou uma linha de instabilidade, com múltiplas células de tempestade avançando de Sul para Norte do Rio Grande do Sul, trazendo chuva forte, granizo e ventos intensos. O calorão do domingo contribuiu para a intensificação desses fenômenos.