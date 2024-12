Rodoviária de Porto Alegre volta a alagar com o temporal da noite de domingo

A Rodoviária de Porto Alegre voltou a apresentar problemas com o temporal que ocorreu no domingo (1). Uma lâmina de água se formou na área central e assustou os permissionários que possuem lojas no local. O gerente de operações da Rodoviária, Jorge Rosa, explica que as bombas de máquinas ainda não estão totalmente restabelecidas e, deste modo, houve acúmulo de água.O gerente de operações diz que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) é o encarregado das obras e, junto com o condomínio, está tratando do assunto. Rosa comenta que há bombas e tubulações com problemas e que precisam ser substituídas.Ele explica que os trabalhos também envolvem a troca de motores e de fiação estragada. “Isso demanda um certo tempo para o restabelecimento, sendo esta a causa para esse pequeno alagamento e que foi mais um susto para os permissionários ”, cita.Rosa informa que a água não chegou a entrar nos estabelecimentos, mas invadiu a Rodoviária porque represou nos bueiros. Hoje, a Rodoviária conta com aproximadamente 60 permissionários. Ele explica que, por outro lado, o temporal não prejudicou a chegada e partida dos ônibus, sendo que a lâmina de água foi ao redor dos 10mm.O serviço das empresas de transporte rodoviário, segundo o gerente de operações, está tranquilo no momento, com os boxes funcionando normalmente. Permissionários reclamam dos problemas Girlei Agnes, proprietário de uma lancheria localizada no interior da Rodoviária, conta que o temporal pegou de surpresa e assustou muito. “Os colaboradores entraram em contato comigo ao redor das 22 horas de domingo, relatando que as águas estavam subindo e invadindo a loja novamente”, lembra.Ele diz que não imaginava que uma chuva rápida viesse alagar a Rodoviária novamente e o estabelecimento. Agnes informa que desta vez não houve prejuízos, mas foi necessário o recolhimento das mercadorias para locais mais elevados.O dono da lancheira, Paulo Niedermeier, considera um desrespeito com os lojistas da Rodoviária. “Agente paga um condomínio altíssimo e uma chuva fraca com essa venha causar alargar a Rodoviária”, salienta. “Eu, o meu filho e meu cunhado temos três lojas aqui dentro da Rodoviária”