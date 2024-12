Porto Alegre volta a sofrer com alagamentos após temporal; Loss culpa falta de luz

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre o domingo (1) e a madrugada desta segunda-feira (2) trouxe à tona alguns problemas que já vão se tornando frequentes entre os porto-alegrenses. Alagamentos, falta de luz e árvores caídas foram registrados em decorrência das fortes chuvas e também dos ventos que chegaram até Porto Alegre.

• LEIA TAMBÉM: Shopping João Pessoa não abre devido à falta de luz

De acordo com levantamento da MetSul Meteorologia, as rajadas de vento na Capital chegaram a 95 km/h na estação do Jangadeiros, 82 km/h no bairro Auxiliadora, 80 km/h no bairro Jardim Botânico e 78 km/h no Aeroclube do Rio Grande do Sul em Belém Novo. Ainda segundo a MetSul, alguns pontos da cidade registraram 45 mm de chuva em apenas 1 hora, cerca de um terço da média do mês todo.

Os alagamentos puderam ser vistos principalmente durante a madrugada, como por exemplo na Estação Rodoviária de Porto Alegre, que foi interditada durante breve período, mas já retornou as atividades pela manhã.

Durante esse período, diversas casas de bombas, estações de tratamento de água (ETA) e também estações de bombeamento de água tratada (Ebats) ficaram fora de funcionamento por conta da falta de energia elétrica. Maurício Loss, diretor Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae), disse em entrevista à Rádio Gaúcha que isso fez com que diversas regiões apresentassem acúmulo de água. "Foram 49mm milímetros de chuva em um curto espaço de tempo. Por conta da falta de luz as estações operaram apenas por geradores que trazem uma potência limitada . Além disso, não tínhamos geradores para todas elas", afirmou.

Loss também apontou que as equipes do Dmae seguem atuando na limpeza da cidade, principalmente nos bueiros. "São mais de 40 mil bocas de lobo espalhadas pela cidade. Essa chuva com certeza trouxe mais lixo para esses bueiros. Existem locais que ainda não foram limpos desde a enchente", explicou.

Ainda nesta manhã (2), o prefeito Sebastião Melo (MDB) organizou uma reunião no Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic-POA), para reforçar o atendimento às ocorrências do temporal. "Gestão se faz com diálogo e decisão. Ao longo de toda madrugada, nossas equipes estiveram a postos, atendendo as ocorrências relativas à chuva. Hoje cedo, decidi reunir os representantes do governo para traçar novas estratégias para que a cidade retomasse sua normalidade" disse Melo.