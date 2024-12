Shopping João Pessoa não abre devido à falta de luz

O desabastecimento de energia afeta o comércio de Porto Alegre. O Shopping João Pessoa, próximo ao Centro Histórico, não abriu ainda nesta segunda-feira (2) devido à baixa disponibilidade de carga. A região tem apenas fornecimento em uma fase da energia, o que não suporta o funcionamento de ar condicionado, elevadores e escadas rolantes, segundo a direção. “Ainda não abrimos. Estamos somente com meia fase, que não nos permite ligar os equipamentos de ar condicionado, escada e elevador”, esclarece a gerente-geral Cristiane Bernardo. “Somente abriremos após retorno da energia”, projeta Cristiane. Até o fim da manhã, a concessionária não havia dado previsão de normalização do serviço, segundo a gerente-geral. No shopping, a filial da Renner, mesmo com gerador próprio, mantinha-se fechada. Muitos clientes chegavam na frente do prédio do João Pessoa e eram surpreendidos pelas portas fechadas. No local, tem uma agência da Caixa que é bastante buscada por clientes e outros usuários.