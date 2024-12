RS tem cerca de 316 mil pontos sem luz após temporais

Atualizado às 16h30min

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre o domingo (1/12) e a madrugada desta segunda-feira (2) deixam mais de 350 mil pontos sem energia nesta manhã. A CEEE Equatorial, que teve 467mil clientes sem luz na noite de domingo, reduziu para 263 mil sem energia. Na área atendida pela RGE, que teve 279 mil clientes sem luz, baixou para 53 mil pontos sem energia no início desta tarde.

No momento, as cidades mais atingidas na área da CEEE Equatorial são. No âmbito da RGE, ainda, as regiões da