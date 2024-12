Porto Alegre tem vias bloqueadas devido às chuvas da madrugada de segunda-feira

O temporal que atingiu Porto Alegre entre o domingo (1/12) e a madrugada desta segunda9-feira (2/12) causa transtornos nesta manhã. Segundo a EPTC, há 40 ocorrências abertas, sendo 4 bloqueios totais, 3 por queda de árvores, 1 por postes/fiação na via pública, e 26 cruzamentos com semáforos fora de operação devido à falta de energia. De acordo com a EPTC, todos os pontos de alagamento causados pela chuva foram liberados. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Confira os pontos de atenção no trânsito em Porto Alegre

Bloqueio total devido à árvore na via

- Al Coelho Neto X Praça Japão

- Rua José Honorato dos Santos X R Otto Ernst Meyer

- Paul Harris 363



Bloqueio total devido à poste/fiação na via

- Av Belem Velho X Estrada Kanazawa*

*Linhas de ônibus 284.3 e 286 com desvio pela rua Dr Vergara, Est Costa Gama, Est das 3 Meninas, Est Cristiano Kraemer, no sentido terminal-bairro.



Bloqueio parcial por poste/fios na via

- Joao Moreira Maciel X Voluntarios da Patria

- Av Vicente Monteggia X Joao Passuelo

- Frei Germano 276



Bloqueio parcial devido à árvore na via

- Rua Saldanha Marinho, 30

- Av Lavras 564

- Av Princesa Isabel 55



Semáforos fora de operação

- Av Sao Pedro X Av Pernambuco

- Av Ernesto Neugebauer X R Jose Pedro Boessio

- Av Independencia 813

- Av Independência X R Santo Antonio

- Av Érico Veríssimo X R Botafogo

- Av Cristovao Colombo X R Félix da Cunha

- Av Cristovao Colombo X R Dr Timóteo

- Av Assis Brasil 933

- Av Bento Gonçalves X Av Antônio Carvalho

- Av Assis Brasil X Ac Cinco Trevo Assis Brasil

- Av Francisco Trein X R Umbu

- Av João Wallig X R Sape

- Av Assis Brasil X Emilio Lucio Esteves

- Av Assis Brasil X R Marechal José Inácio da Silva

- Av Cel Aparício Borges 2505

- Av Cristovao Colombo X R Santo Antônio

- Av Farrapos X R Conde de Porto Alegre

- Av Cavalhada X R Xavier da Cunha

- Av Cel Gastao Haslocher Mazeron X R Mariano de Matos

- Av Presidente Castelo Branco X Ac Dois Voluntários-Pres Castelo Branco

- Av Brasil X Av Presidente Franklin Roosevelt

- R Lauro Muller X Av A J Renner

- Av Ipiranga X R Dr Salvador Franca

- R Camaquã X Av Otto Niemeyer

- Av Gen Emilio Lucio Esteves X Av Sertório

- R Dona Sebastiana X Av Sertório