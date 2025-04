Rio Grande do Sul terá o retorno do frio nesta sexta-feira

O sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira (4), mas o ar frio predomina no Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem baixas, com elevação lenta ao longo do dia. O vento do quadrante Sul será persistente, com rajadas moderadas.

Pela manhã, as mínimas variam entre 7°C e 9°C na Campanha e na Zona Sul, enquanto em grande parte do Estado os termômetros marcam entre 11°C e 13°C. À tarde, apesar do tempo firme com sol, o aquecimento será discreto. As máximas na Metade Sul e Leste podem não atingir os 20°C, e o vento contribuirá para uma sensação térmica ainda mais baixa.

Na Serra, a máxima ficará ao redor de 14°C. Durante a noite, a temperatura cairá ainda mais, e em diversas cidades os termômetros podem marcar valores ainda inferiores aos registrados no amanhecer. A capital e Região Metropolitana terá mínima de 15°C e máxima de 19°C, com sol entre nuvens e vento constante ao longo do dia. A sensação térmica será mais baixa, principalmente à noite, quando a temperatura sofrerá uma queda mais acentuada.

O sábado terá sol e nuvens, com frio leve pela manhã. No domingo, o tempo segue firme e a temperatura será típica do outono, garantindo um dia agradável.