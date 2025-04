Rio Grande do Sul teve acumulado de mais de 100mm de chuva nesta quarta-feira

Chuva intensa continuou a ser registrada nesta quarta-feira (2), no Rio Grande do Sul. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em algumas localidades, os acumulados de chuva chegaram a 67,25 mm e 100 mm. As maiores rajadas de vento no Estado variaram entre 40km/h e 45 km/h, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).