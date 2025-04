Instabilidade segue no Leste do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

A quinta-feira (3) começa novamente com umidade, muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva, especialmente na Metade Norte e Leste do Rio Grande do Sul. Já na Metade Sul e Oeste, o ar seco predomina desde cedo, garantindo sol. A temperatura sobe gradualmente em todas as regiões, com máximas entre 23°C e 25°C na maioria das áreas e podendo chegar a 27°C no Oeste.

À noite, começa a ingressar uma massa de ar polar, e a temperatura mínima tende a aparecer no fim do dia na maioria das regiões.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a máxima será de 25°C e a mínima de 20°C. Nessas áreas, o tempo segue úmido, com muitas nuvens e episódios de chuva leve ao longo do dia.

Nesta sexta (4), o tempo ficará mais seco e ventoso em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas baixas e sensação de frio devido ao vento. No fim de semana, o sábado começará com um pouco de frio, mas no domingo a temperatura sobe gradualmente, com predomínio de sol, mas sem grandes marcas.